معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط جوی پیش‌رو اظهار داشت: لغزندگی جاده‌ها، احتمال جاری شدن روان‌آب‌های موقتی و سیلابی شدن مسیل‌ها و همچنین وقوع صاعقه دور از انتظار نیست. وی به شهروندان توصیه کرد از تردد یا اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها و همچنین صعود به ارتفاعات خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری همچنین نسبت به احتمال سرمازدگی باغات و محصولات کشاورزی حساس به تنش دمایی مانند ذرت و لوبیا هشدار داد و از کشاورزان خواست اقدامات لازم برای محافظت از محصولات خود را انجام دهند.

در ادامه نوروزی تأکید کرد: با توجه به تغییرات ناگهانی دما و وزش بادهای نسبتاً شدید، شهروندان به‌ویژه گروه‌های حساس مانند کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های تنفسی، از حضور طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کرده و ماسک مناسب همراه داشته باشند.

وی افزود: سازمان هواشناسی استان به‌طور مستمر شرایط جوی را پایش می‌کند و در صورت تغییر قابل توجه در الگوهای پیش‌بینی‌شده، اطلاعیه‌های جدید صادر خواهد شد.

این مسئول همچنین از دستگاه‌های اجرایی و امدادی خواست آمادگی لازم را برای مواجهه با هرگونه حادثه احتمالی ناشی از بارش‌ها و وزش باد داشته باشند و هماهنگی‌های بین‌بخشی را تقویت کنند تا آسیب‌های احتمالی به حداقل برسد.