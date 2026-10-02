به گزارش خبرنگار مهر، نگرانی سرمایه‌گذاران درباره وضعیت مالی فرانسه در کنار موج فروش در بازار اوراق قرضه جهانی، یورو را در معاملات روز جمعه تحت فشار قرار داد.

بر اساس گزارش رویترز، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله فرانسه در روزهای اخیر به حدود ۴.۹ درصد افزایش یافته که بالاترین سطح در میان اقتصادهای منطقه یورو محسوب می‌شود. همچنین فاصله بازده اوراق فرانسه با اوراق دولت آلمان افزایش یافته و به سطوحی نزدیک شده که آخرین بار در دوره بحران بدهی منطقه یورو مشاهده شده بود.

فرانسه در شرایطی با افزایش هزینه استقراض مواجه شده که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی این کشور به حدود ۱۱۹ درصد رسیده است.

دولت فرانسه در بودجه سال ۲۰۲۷ مجموعه‌ای از اقدامات برای کاهش کسری بودجه را در نظر گرفته، اما افزایش هزینه‌های بهره و فشارهای مالی همچنان نگرانی سرمایه‌گذاران را افزایش داده است.

افزایش بازده اوراق فرانسه تنها بخشی از موج فروش در بازار بدهی جهانی است. بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا نیز در معاملات اخیر به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ رسید و افزایش هزینه‌های انرژی و نگرانی درباره تورم از عوامل فشار بر بازار اوراق عنوان شده است.

این شرایط موجب شده سرمایه‌گذاران به سمت بازارهای اوراق با نقدشوندگی بالاتر و ریسک مالی کمتر حرکت کنند و در نتیجه دلار آمریکا در برابر یورو تقویت شود.

رویترز گزارش داده است که یورو در معاملات امروز در محدوده ۱.۱۲۳۷ دلار قرار گرفت و نزدیک پایین‌ترین سطح خود از ماه مه ۲۰۲۵ باقی ماند.