نگهدار حسین‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامیداشت هفته فراجا، اظهار کرد: امنیت یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه و پیشرفت هر منطقه است و در جزیره راهبردی خارگ، تأمین امنیت به دلیل جایگاه مهم اقتصادی و صنعتی این منطقه، اهمیت مضاعفی دارد.

وی افزود: نیروهای فراجا در کنار سایر مجموعه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی، همواره در خط مقدم حفظ نظم و امنیت عمومی حضور داشته‌اند و در شرایط مختلف، از جمله در زمان بروز حوادث و شرایط خاص، با مسئولیت‌پذیری و آمادگی کامل به وظایف خود عمل کرده‌اند.

بخشدار ویژه خارگ با اشاره به تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های امنیتی و انتظامی در این جزیره بیان کرد: شورای تأمین خارگ همواره بر تقویت همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول تأکید داشته است و حضور مؤثر فراجا در این مجموعه، نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، ارتقای امنیت عمومی و مدیریت مسائل انتظامی دارد.

حسین‌پور خاطرنشان کرد: جزیره خارگ به واسطه حضور تأسیسات مهم نفتی، تردد نیروهای شاغل، فعالیت‌های دریایی و موقعیت خاص جغرافیایی، نیازمند سطح بالایی از آمادگی و هماهنگی در حوزه امنیت و انتظام است و مجموعه فراجا در این زمینه مسئولیتی مهم و اثرگذار بر عهده دارد.

وی با قدردانی از فرماندهان، کارکنان و نیروهای انتظامی مستقر در خارگ، گفت: بخش مهمی از آرامش امروز جامعه نتیجه تلاش نیروهایی است که بدون هیاهو و در بسیاری از مواقع دور از نگاه عمومی، به صورت شبانه‌روزی مشغول خدمت هستند.

رئیس شورای تأمین بخش خارگ ادامه داد: هفته فراجا فرصت مناسبی است تا از زحمات و مجاهدت‌های کارکنان فرماندهی انتظامی که برای حفظ امنیت مردم و صیانت از نظم عمومی تلاش می‌کنند، قدردانی شود.

حسین‌پور تأکید کرد: حفظ امنیت یک مسئولیت جمعی است و استمرار آن نیازمند همکاری مردم، دستگاه‌های اجرایی و نیروهای انتظامی و امنیتی است و امیدواریم با تداوم این تعامل، شاهد تقویت هرچه بیشتر امنیت و آرامش در جزیره خارگ باشیم.