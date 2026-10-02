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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

ابراهیمی: مسجد و قلعه بردستان جلوه‌ای از معماری تاریخی جنوب بوشهر است

ابراهیمی: مسجد و قلعه بردستان جلوه‌ای از معماری تاریخی جنوب بوشهر است

بوشهر - مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر گفت: مسجد و قلعه تاریخی بردستان از آثار شاخص شهرستان دیر هستند که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله ابراهیمی صبح جمعه در بازدید وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از بردستان اظهار کرد: مسجد تاریخی بردستان از بناهای ارزشمند تاریخی استان بوشهر است که با قدمتی مربوط به سده‌های اولیه اسلامی، نمونه‌ای شاخص از پیوند معماری بومی جنوب ایران با شرایط اقلیمی منطقه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ثبت مسجد تاریخی بردستان در فهرست آثار ملی ایران در سال ۱۳۷۷ اظهار کرد: این بنا دارای طرحی مستطیل‌شکل با مدخلی کوچک و شبستانی وسیع است و از بناهای ارزشمند تاریخی استان محسوب می‌شود.

ابراهیمی ادامه داد: معماری مسجد بردستان نمونه‌ای قابل توجه از انطباق معماری بومی جنوب ایران با شرایط اقلیمی منطقه است و همین ویژگی، ضرورت حفاظت دقیق و اصولی از این اثر تاریخی را دوچندان می‌کند.

وی قلعه تاریخی بردستان را از دیگر آثار شاخص این منطقه در فاصله پنج کیلومتری شرق بندر دیر دانست و اظهار کرد: این اثر نیز در سال ۱۳۸۰ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و در ساخت آن از عناصر و شیوه‌های معماری سنتی منطقه استفاده شده است.

ابراهیمی افزود: الگوهای طاق‌سازی، گوشواره‌ها و برج‌سازی از جمله عناصر معماری به‌کاررفته در قلعه تاریخی بردستان است که بیانگر ویژگی‌های معماری سنتی منطقه در ساخت این بنای تاریخی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر بیان کرد: قلعه بردستان شامل یک برج سه‌طبقه و مجموعه‌ای از فضاها و اتاق‌های به‌هم‌پیوسته است که در ساختار تاریخی آن بخش‌هایی همچون برج، شاه‌نشین، دیوار و حیاط قابل شناسایی است.

کد مطلب 6965123

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