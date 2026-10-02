به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح جمعه در نشست با مسائل حوزه گردشگری استان با حضور معاون وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با اشاره به هماهنگی و انسجام میان ارکان مختلف حاکمیتی در ایلام، این مهم را عاملی کلیدی در پیشرفت استان دانست.

وی از پیگیری‌های دغدغه‌مندانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سطح ملی برای مسائل استان قدردانی کرد و این هماهنگی را نشانه‌ای از تحقق توسعه مطلوب در ایلام خواند.

وی با اشاره به اسناد بالادستی، برنامه هفتم توسعه و سند آمایش استان، سه اولویت مهم گردشگری، صنایع دستی و کشاورزی را به عنوان ارکان سند توسعه استان هدف‌گذاری کرد.

کرمی ابراز امیدواری کرد که با تکمیل زنجیره ارزش در این حوزه‌ها، شاهد اثرگذاری چشمگیر در رفع بیکاری، پویایی اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان در مقیاس ملی باشیم.

استاندار ایلام با بیان اینکه این استان به دلیل همجواری با عراق و قرارگیری در مرکز ثقل تمدن بین‌النهرین، از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه‌های گردشگری طبیعی، مذهبی، تاریخی و باستانی برخوردار است، افزود: هدف ما این است که با بهره‌گیری از دانش روز و ظرفیت‌های بومی، جایگاه واقعی ایلام را به عنوان «عروس زاگرس» در صنعت توریسم کشور تثبیت کنیم.

کرمی در خصوص صنایع دستی استان، اعلام کرد که در حال حاضر ۳۰ هزار صنعتگر در این بخش فعال هستند.

وی همچنین به برگزاری ۶۳ نمایشگاه صنایع دستی در استان‌های همجوار عراق در راستای توسعه دیپلماسی مرزی اشاره کرد و این روند را مستمر دانست.

استاندار ایلام در پایان بر پیگیری برنامه‌های عملیاتی و پروژه‌محور از سوی مدیریت استان تأکید کرد و نقش بخش خصوصی را در حوزه کشاورزی و گردشگری، پیشران خواند.

وی پروژه‌هایی نظیر توسعه نخلستان‌های خرما در سه شهرستان مرزی استان را نمونه‌ای از پروژه‌هایی دانست که نتایج آن در کوتاه‌مدت برای مردم قابل لمس خواهد بود.