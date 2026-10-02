برپایی میز خدمت پلیس در مصلاهای نماز جمعه سراسر لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه همزمان با فرا رسیدن نخستین روز هفته انتظامی، فرماندهی انتظامی استان لرستان میز خدمت را در مصلاهای نماز جمعه سراسر استان برپا کرد.

این برنامه با هدف ایجاد ارتباط بی‌واسطه میان مردم و مجموعه انتظامی و پاسخگویی به مطالبات و مشکلات شهروندان در حوزه‌های انتظامی، ترافیکی و خدمات پلیس اجرا شد.

حضور فرماندهان انتظامی در کنار مردم

در این برنامه، فرماندهان و مسئولان انتظامی در سراسر استان با حضور در مصلاهای نماز جمعه، ضمن گفت‌وگو با مردم، شنونده دغدغه‌ها، انتقادات و پیشنهادهای بودند.

مسئولان انتظامی همچنین راهکارهای قانونی لازم را برای رسیدگی به مسائل مطرح‌شده و رفع مشکلات شهروندان ارائه دادند.

تأکید پلیس بر تعامل با مردم

فرماندهی انتظامی لرستان با اشاره به شعار محوری هفته انتظامی با عنوان «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرفراز» اعلام کرد: مجموعه انتظامی استان خود را خادم مردم می‌داند و توسعه تعامل مستقیم با شهروندان را یکی از مسیرهای تقویت اعتماد و خدمت‌رسانی به جامعه دنبال می‌کند.

بر اساس این گزارش، برپایی میز خدمت پلیس در مصلاهای نماز جمعه، با هدف تقویت ارتباط مردم و پلیس و بهره‌گیری از ظرفیت گفت‌وگوی مستقیم برای رسیدگی به مطالبات شهروندان انجام شد.