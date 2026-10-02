به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود علی‌بخشی در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه رودان، ضمن قدردانی از امام جمعه و ستاد نماز جمعه این شهرستان، اظهار کرد: حضور در جمع مردم برای بنده و همکارانم مایه دلگرمی و افتخار است و لازم می‌دانم از حمایت‌ها و همراهی مردم و مسئولان با مجموعه انتظامی قدردانی کنم.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره) و آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری، افزود: امسال هفته انتظامی با شعار «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز» برگزار می‌شود و تحقق این شعار در گرو اقتدار پلیس در کنار مشارکت و همراهی مردم است.

فرمانده انتظامی شهرستان رودان با اشاره به اهمیت امنیت در زندگی اجتماعی و اقتصادی، بیان کرد: همان‌گونه که در آموزه‌های دینی نیز تأکید شده است، انسان تا زمانی که از نعمت سلامت و امنیت برخوردار است، قدر آن را به‌خوبی نمی‌داند؛ در حالی که امنیت، زیربنای سرمایه‌گذاری، تولید و پیشرفت هر کشوری است.

علی‌بخشی ادامه داد: تجربه جنگ‌های اخیر نیز نشان داد مردم به‌خوبی اهمیت امنیت را درک می‌کنند و با حضور و همراهی خود در کنار نیروهای مسلح، در ناکام گذاشتن دشمن نقش‌آفرینی کردند.

وی مبارزه با اراذل و اوباش، برخورد با سارقان حرفه‌ای، مقابله با کلاهبرداری‌های اینترنتی و جرایم سایبری، مبارزه با قاچاق سلاح و مهمات و ارتقای کیفیت خدمات انتظامی را از مهم‌ترین اولویت‌های فراجا عنوان کرد.

فرمانده انتظامی رودان گفت: در سطح شهرستان نیز طرح‌های مختلفی با هدف ارتقای امنیت عمومی در حال اجراست که از جمله آنها می‌توان به طرح «آرامش در شهر»، «امنیت محله‌محور»، مقابله با مزاحمت‌های خیابانی، تأمین امنیت مدارس و برخورد با تخلفات رانندگی اشاره کرد.

وی با اشاره به توسعه خدمات غیرحضوری پلیس، افزود: راه‌اندازی سامانه «پلیس من»، ارتباط الکترونیکی با دستگاه قضایی، ثبت سیستمی تصادفات و ارائه خدمات غیرحضوری در حوزه گواهینامه و گذرنامه از جمله اقداماتی است که با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات انتظامی انجام شده است.

علی‌بخشی همچنین با اشاره به اجرای طرح‌های ویژه انتظامی و ترافیکی در ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: این طرح‌ها با هدف تأمین امنیت و تسهیل تردد زائران اجرا شد و کاهش محسوس تصادفات را به همراه داشت.

فرمانده انتظامی شهرستان رودان با تأکید بر رویکرد اجتماعی پلیس، گفت: مأموریت پلیس تنها به برخورد و اقدامات انتظامی محدود نمی‌شود، بلکه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نیز یکی از محورهای مهم فعالیت نیروی انتظامی است و در این زمینه از ظرفیت بزرگان، ریش‌سفیدان، معتمدان و روانشناسان برای شناسایی و حل مسائل اجتماعی استفاده می‌شود.

وی در پایان از امام جمعه و ستاد نماز جمعه رودان، مسئولان شهرستان، اعضای شورای تأمین، نیروهای نظامی و امنیتی، ریش‌سفیدان و معتمدان و مردم این شهرستان قدردانی کرد و افزود: خانواده‌های کارکنان انتظامی نیز در موفقیت مأموریت‌های پلیس نقش مهمی دارند و صبر، همراهی و حمایت همسران و خانواده‌های کارکنان، پشتوانه اصلی خدمت شبانه‌روزی نیروهای انتظامی است.