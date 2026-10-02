اردوگاه کمپ ترک اعتیاد قزلحصار میزبان خدمات دندانپزشکی و روانشناسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، امروز در حاشیه بازدید از اردوگاه ماده ۱۶ قزلحصار کرج (کمپ ترک اعتیاد بانوان) و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مجموعه‌های مختلفی در حوزه ماده ۱۶ در استان فعال هستند و افرادی که به بیماری اعتیاد مبتلا هستند در این مراکز به صورت شبانه‌روزی نگهداری و مراقبت می‌شوند.

وی افزود: تلاش مجموعه‌های مسئول این است که مددجویان با نظارت و همراهی متخصصان، مسیر درمان و بهبودی خود را طی کنند و خدمات مورد نیاز در حوزه‌های مختلف به آنها ارائه شود.

استاندار البرز با اشاره به ظرفیت مراکز ماده ۱۶ استان بیان کرد: در مجموعه‌های مختلف این حوزه، بیش از ۲۵۰۰ نفر نگهداری می‌شوند و خدمات مراقبتی و درمانی مورد نیاز آنان ارائه می‌شود.

عبداللهی ادامه داد: اردوگاه ماده ۱۶ قزلحصار کرج یکی از واحدهای این مجموعه‌هاست که بانوان در آن نگهداری می‌شوند و خدمات مرتبط با درمان، بهداشت و مراقبت به آنها ارائه می‌شود.

ارائه خدمات پزشکی و روانشناسی به بانوان

وی با اشاره به حضور گروه جهادی «راه روشن موعود» در این اردوگاه گفت: طی دو روز گذشته، اعضای این گروه جهادی با حضور در مجموعه، خدمات پزشکی، دندانپزشکی و به‌ویژه خدمات روانشناسی را به بانوان ارائه کرده‌اند.

استاندار البرز عنوان کرد: اعضای این گروه علاوه بر خدمات دندانپزشکی، بیماری‌ها و مشکلات مختلفی را که ممکن است در میان بانوان شایع باشد بررسی و پیگیری کرده و در حوزه روانشناسی نیز خدمات تخصصی ارائه می‌کنند.

عبداللهی با قدردانی از فعالیت گروه جهادی «راه روشن موعود» گفت: اعضای این گروه با تخصص و انگیزه و با هدف خدمت به هم‌وطنان، به صورت ایثارگرانه در این مجموعه حضور پیدا کرده‌اند و خدمات مورد نیاز مددجویان را ارائه می‌دهند.

وی تأکید کرد: این افراد متعلق به جامعه و کشور هستند و ممکن است به دلایل و مشکلات مختلف به بیماری اعتیاد مبتلا شده باشند؛ بنابراین وظیفه ماست که برای حل مسائل و مشکلات آنها تلاش کنیم.

استاندار البرز در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم اقدامات انجام‌شده در این مسیر مورد رضایت خداوند متعال قرار گیرد و بتوانیم گامی برای خدمت به این افراد و فراهم کردن زمینه بهبود و بازگشت آنان به زندگی سالم برداریم.