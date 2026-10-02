به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدسلمان هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رامشیر با اشاره به جایگاه دفاع مقدس در تاریخ انقلاب اسلامی اظهار کرد: ملت ایران در طول سال‌های پس از انقلاب با وجود تحریم و فشار دشمن از دل تهدیدها فرصت ساخته و با اتکا به ایمان و توان داخلی، محاسبات دشمن را برهم زده است.

وی با تأکید بر اینکه امروز جمهوری اسلامی در حوزه‌های دفاعی و موشکی به توانمندی‌های بومی دست یافته است، افزود: پیام این پیشرفت‌ها این است که ملت ایران می‌تواند با اتکا به ظرفیت‌های جوانان خود، حتی در شرایط تحریم نیز مسیر پیشرفت را ادامه دهد.

امام جمعه رامشیر با اشاره به اهمیت روز ملی روستا و عشایر تصریح کرد: روستا فقط محل دریافت خدمات زیرساختی نیست، بلکه باید محل تولید و ایجاد ارزش افزوده باشد. رامشیر در تولید گندم ظرفیت بالایی دارد اما چرا بخش مهمی از این تولید به خام‌فروشی محدود شده است؟ باید برای فرآوری و صنایع مرتبط با محصولات کشاورزی سرمایه‌گذاری شود تا جوانان در خود روستاها مشغول به کار شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی با انتقاد از کیفیت برخی پروژه‌های عمرانی گفت: اگر پیمانکاری استانداردهای لازم را رعایت نکرده است باید مطابق قانون با او برخورد شود. پروژه عمرانی برای مردم است نه برای پر کردن گزارش عملکرد، لذا نظارت بر کیفیت پروژه‌ها از ابتدا تا انتها باید واقعی و جدی باشد.

وی همچنین به کیفیت آرد و نان در شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: مردم برای نان هزینه پرداخت می‌کنند و انتظار دارند محصولی با کیفیت مناسب دریافت کنند. مسئولان باید وضعیت تأمین، تولید و توزیع آرد و نان را به‌صورت جدی بررسی کنند.

امام جمعه رامشیر در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی عنوان کرد: فراجا یکی از بازوان مهم نظام در تأمین امنیت ملی و مقابله با تهدیدهای نرم و سخت دشمن است.

حجت‌الاسلام هاشمی از تلاش‌های مجموعه انتظامی شهرستان قدردانی کرد و گفت: از زمان حضور سرهنگ بیگدلی در فرماندهی انتظامی رامشیر، ارتباط مؤثری با مردم شکل گرفته است که این سعه صدر و اخلاق‌مداری، سرمایه اجتماعی ارزشمندی برای نظام به شمار می‌رود.