قدرت دفاعی ایران دشمن را به استیصال کشانده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید سلمان هاشمی در خطبههای نماز جمعه این هفته رامشیر اظهار کرد: بر اساس تحلیلهای جهانی، ایران اسلامی در میدان عمل پیروز و مقتدر است و استکبار پس از گذشت ماهها از جنگ، به بنبست رسیده است.
وی افزود: دشمنان در حال جمعآوری پایگاههای خود هستند و سامانههای پدافندی آنان دیگر توان مقابله با موشکهای هوشمند ایرانی را ندارد.
امام جمعه رامشیر با اشاره به شکار شناورهای پیشرفته دشمن توسط متخصصان داخلی تصریح کرد: این دستاوردها نشان میدهد که دوران بزن در رو گذشته و توان بازدارندگی کشور به سطحی رسیده که خود پیشدستانه ضربه میزند.
حجت الاسلام هاشمی با طرح پرسشی درباره صنعت خودرو کشور ادامه داد: چرا نباید با همین تفکر جهادی که منجر به تولید پهپادهای پیشرفته شده، بنبستهای صنعت خودروسازی را حل کرد؟ این صنعت نیازمند سپردن به نخبگان دانشگاهی است تا از جولان مافیای خودرو جلوگیری شود و جادههای کشور به قتلگاه تبدیل نشوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار نسبت به جنگ نرم دشمن گفت: دشمن اکنون به عرصه خانواده و زیست عفیفانه هجوم آورده است. برخی جریانهای غربگرا با نفوذ در دستگاه محاسباتی مسئولان، القای یأس و تسلیم میکنند که باید با آنتیویروس فکری با این جریانات مقابله کرد.
امام جمعه رامشیر با اشاره به تحولات یمن بیان کرد: نصرت الهی در یمن مشهود است و جبهه مقاومت توانسته دو شاهرگ حیاتی جهان یعنی تنگه هرمز و باب المندب را در کنترل خود بگیرد که این خود نشانهای از افول آمریکا است.
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