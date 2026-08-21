به گزارش خبرنگار مهر، سید سلمان هاشمی در خطبههای نماز جمعه رامشیر با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی و تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) اظهار کرد: یکی از درسهای مهم سیره آن حضرت مراقبت از سرمایه اعتماد در خانواده و جامعه است.
وی گفت: اعتماد از سرمایههای مهم هر جامعه به شمار میرود. هنگامی که افراد در خانواده، معاملات، دوستیها و وعدههای خود به سخن یکدیگر اعتماد داشته باشند بسیاری از امور آسانتر پیش میرود اما کمرنگشدن این سرمایه اجتماعی آسیبهای فراوانی به همراه دارد.
حجتالاسلام والمسلمین هاشمی با بیان اینکه امام حسن عسکری (ع) دروغ را کلید همه بدیها معرفی کردهاند، گفت: یک سخن خلاف واقع گاه به همان جمله محدود نمیشود و فرد برای حفظ آن به دروغهای دیگر و حتی قسم دروغ کشیده میشود.
وی در ادامه با اشاره به آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) گفت: رویارویی حق و باطل حقیقتی مستمر در تاریخ است. چهرهها تغییر میکنند اما جبهه حق و باطل همچنان وجود دارد.
امام جمعه رامشیر افزود: همه انبیای الهی برای گسترش توحید و حاکمیت الهی مبعوث شدند و تحقق کامل این آرمان در حکومت جهانی حضرت ولیعصر (عج) خواهد بود.
حجتالاسلام و المسلمین هاشمی با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) اظهار کرد: انتظار در منطق اسلامی به معنای سکون و بیعملی نیست بلکه انتظار یعنی آمادگی، حرکت و انجام وظیفه برای تحقق جامعه مطلوب اسلامی.
حجتالاسلام و المسلمین هاشمی با اشاره به چهلم تشییع «امام شهید» افزود: گسترش فرهنگ مقاومت یکی از میراثهای بزرگ ایشان است. مقاومت از یک شعار فراتر رفته و به راهبردی برای ایستادگی ملتها در برابر فشار و سلطه تبدیل شده است.
وی با اشاره به تجربه ملتهای منطقه گفت: دشمنان در مقاطع مختلف گمان میکردند میتوانند جریان مقاومت را در زمانی کوتاه از میان ببرند اما ایستادگی ملتها نشان داد فرهنگ مقاومت با حذف افراد پایان نمییابد.
امام جمعه رامشیر تأکید کرد: مقاومت به معنای جنگطلبی نیست بلکه یعنی دشمن احساس نکند با افزایش فشار میتواند امتیاز بیشتری بگیرد. وقتی دشمن در برابر خود ملتی مقاوم و کشوری قدرتمند ببیند محاسباتش تغییر میکند و این همان بازدارندگی است.
وی افزود: فرهنگ مقاومت باید در عرصههای گوناگون جریان داشته باشد؛ در فرهنگ با حفظ هویت اسلامی و ایرانی، در اقتصاد با تقویت تولید داخلی، در علم با اعتماد به جوانان، در سیاست خارجی با حفظ عزت ملت و در حوزه دفاعی با دستیابی به قدرت بازدارنده.
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