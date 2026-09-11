ایمان، رمز برتری در میدان نبرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام و المسلمین محمدجواد باقری ارومی، در خطبههای نماز جمعه این هفته ضمن بیان آیاتی از قرآن کریم و احادیث اهل بیت(ع)، به جایگاه ایمان و نقش آن در زندگی انسان پرداخت و اظهار کزد: ایمان به خدا سبب برکت مال و عمر و آرامش در سختیها و حوادث میشود.
وی موفقیت اخیر رزمندگان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنترل و به غنیمت گرفتن شهپاد (زیرسطحی هدایتپذیر از دور) آمریکایی مدل «دایو- ال دی» را نشانه برتری آنان و شکست آمریکا در میدان علم و فناوری دانست.
امام جمعه منطقه مرزی ارشق این موفقیت و دستاورد بزرگ را برخاسته از قدرت ایمان و خودباوری و عمل به دستور قرآن در آمادگی همهجانبه در برابر دشمن خواند و خاطرنشان کرد: دروغ بودن ادعاهای ارتش آمریکا مبنی بر غیرقابلردیابی بودن این شناور زیرسطحی به جهان ثابت شد و بار دیگر هیمنه پوشالی آنان شکست.
حجت الاسلام و المسلمین باقری ارومی در منطقه مرزی ارشق، اقدام تجاوزکارانه آمریکا و حمله به نفتکشهای جمهوری اسلامی را دلیل درماندگی و رسیدن آنها به بنبست خواند و تأکید کرد: آنها گمان کردهاند با این کار جلوی صادرات نفت ما را میگیرند و ما را در تنگنای اقتصادی قرار میدهند، ولی باید بدانند این ما هستیم که مدیریت تنگه هرمز را در دست داریم و اجازه عبور یک قطره نفت را نخواهیم داد.
وی پیروزیهای انصارالله یمن در آزادسازی مناطق اشغالشده و کنترل شهرهای بندری و مهم در تنگه بابالمندب را گامی دیگر در موفقیت جبهه مقاومت دانست و گفت: دنیا پس از این، شاهد آقایی و بزرگی جبهه مقاومت بر آبراههای کلیدی منطقه و روزهای سخت کشورهای عربی خائن و اربابان آمریکایی-صهیونیستی آنها خواهد بود.
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