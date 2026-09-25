سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل؛ مایه سربلندی ایران در جهان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد باقری ارومی در خطبه های نماز جمعه این هفته با بیان حدیثی آموزنده از پیامبر اکرم(ص) به اهمیت بهره گیری از نکات تربیتی دین اسلام و عمل به آن در جامعه تاکید کرد.

وی به سخنرانی جامع و شایسته رئیس جمهور، در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد اشاره کرد و افزود: از سخنرانی قاطع و شجاعانه رئیس جمهور محترم که باعث سربلندی جمهوری اسلامی و مردم ایران در جهان شد صمیمانه تقدیر و تشکر می نماییم.

امام جمعه منطقه مرزی ارشق با بیان اینکه در شرایط حساس کنونی که آمریکا و اسرائیل از تربیون سازمان ملل با زبان تهدید صحبت می کنند و به جنایات خود افتخار می کنند؛ رئیس جمهور اسلامی ایران، پیام مظلومیت ما را به دنیا رساند و نشان داد که تروریست و جنایتکار حقیقی و واقعی در دنیا کیست.

حجت الاسلام و المسلمین باقری ارومی صحبتهای مبتنی بر دلیل پزشکیان را که از موضع قدرت بیان شد؛ موجب عزت و بیانگر راهبرد سیاسی ایران در عرصه دیپلماسی و گفتگو دانست که هیچگاه در برابر زور تسلیم نخواهد شد و اگر دشمن امریکایی صهیونی شرایط ما را بپذیرد و به آن عمل کند آماده مذاکره هم خواهیم بود.

وی از زحمات ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در برگزاری اردوی جهادی و مرمت و بازسازی پانزده مدرسه در منطقه مرزی ارشق و تامین بسته های حمایتی کیف،لباس و نوشت افزار توسط گروه های جهادی بسیج با همکاری آموزش و پرورش تشکر و قدردانی کرد.

امام جمعه منطقه مرزی ارشق با اشاره به حوادث مکرر رانندگی و تلفات انسانی منجر به فوت خواستار اصلاح وضعیت جاده ها و رعایت قوانین از سوی مردم شد تا شاهد کاهش تلفات جاده ای باشیم.