به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه گناوه با سفارش نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: انسان باید در همه حالات زندگی، چه در خلوت و چه در اجتماع، خداوند را ناظر و شاهد اعمال، رفتار و کردار خود بداند.

امام جمعه گناوه با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دفاع مقدس و دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله اظهار کرد: در هفته جاری شاهد دو پیام مهم، عالمانه، حکیمانه و راهبردی از سوی رهبر معظم انقلاب بودیم که یکی به مناسبت هفته دفاع مقدس و دیگری در ارتباط با سی‌وسومین اجلاس نماز صادر شد.

وی با بیان اینکه در پیام رهبر انقلاب به مناسبت هفته دفاع مقدس، وضعیت ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی مورد مقایسه قرار گرفته است، افزود: رهبر انقلاب در این پیام، دوران پیش از انقلاب را دوران عقب‌ماندگی، ذلت، وابستگی و بدنامی ایران در جهان اسلام توصیف کرده و در مقابل، دوران پس از انقلاب و این روزها که در آن قرار گرفته ایم را دوره پیشرفت، عزت، استقلال و افزایش اعتبار ایران در جهان اسلام و عرصه بین‌المللی دانسته‌اند.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند که روزهای گذشته که دشمن آرزوی بازگشت به آن را دارد، سپری شده و دیگر تکرار نخواهد شد.

دشمن در تحمیل سلطه خود بر ایران ناکام ماند

امام جمعه گناوه با اشاره به جنگ هشت‌ساله و جنگ های اخیر اظهار کرد: سه جنگ تحمیلی دشمنان بر علیه ایران اسلامی از نظر مقیاس و شیوه تهاجم متفاوت بوده‌اند، اما یک نقطه مشترک داشته‌اند و آن تلاش دشمن برای تحمیل سلطه و اراده خود بر ملت ایران بوده است.

وی افزود: ملت ایران در این رویارویی‌ها توانست از تمامیت ارضی، استقلال و موجودیت سیاسی کشور دفاع کند و اجازه نداد دشمن اراده خود را بر ایران تحمیل کند.

وی افزود: همچنین رهبر معظم انقلاب فرمودند ما در دنیا از لحاظ محاسبات الهی و اعتقادی قدرت اول و از نظر محاسبات دنیوی قدرت چهارم جهان هستیم این نکته بسیار مهم است.

وی اضافه کرد: کشور ما برخلاف محاسبات دنیوی به دلیل ارادت و عشق و علاقه مردم به اهل بیت و به ساحت مقدس آل الله به تعبیر فرمایش رهبری از لحاظ محاسبات الهی قدرت اول دنیا هستیم و از لحاظ محاسبات دنیوی نیز قدرت چهارم دنیا هستیم و تمام تحلیلگران به این اعتقاد و باور رسیده اند که ایران قدرت چهارم است و این را به دنیا ثابت کرده است.

وی ادامه داد: نکته چهارمی که در پیام حضرت آقا بود توسعه عمیق راهبردی ایران از دو دریای جنوب به دریای عرب است که توانستیم امروز دشمن را از دو دریای جنوب به دریای عرب عقب برانیم و و بیش از پانصد کیلومتر به خاطر این عظمت و صلابت و قدرت و شجاعت مردم آمریکا جرات نمی کند نزدیک تنگه هرمز بیاد.

نسبت دادن ادعاهای دشمن در فضای عمومی نیازمند هوشیاری است

حجت الاسلام رکنی حسینی با انتقاد از بازنشر برخی ادعاهای دشمن در فضای مجازی و رسانه‌ها اظهار کرد: در شرایط جنگی نباید هر آنچه دشمن بیان می‌کند بدون بررسی پذیرفته و در جامعه بازنشر شود.

وی افزود: دشمن تلاش می‌کند با انتشار اخبار و ادعاهای مختلف، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد و ضروری است مردم و رسانه‌ها در برابر این فضاسازی‌ها هوشیار باشند.

حضور مردم؛ پشتوانه اقتدار کشور

وی با بیان اینکه تبیین انسجام و آمادگی بی نظیر ملت مبعوث و جان فدای ایران از دیگر نکات پیام رهبر معظم انقلاب بود گفت: الان بیش از دویست شب که مردم خیابان و میدان را با همه مشکلات رها نکردند .

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به حضور مردم در تجمعات و برنامه‌های مختلف گفت: حضور مردم در صحنه، پشتوانه نیروهای مسلح و عامل مهمی در بازدارندگی و مقابله با تهدیدهای دشمن است

وی افزود: مردم با وجود مشکلات، میدان را رها نکرده‌اند و حضور مسئولانه و پرشور آنان به تعبیر فرمایش رهبری موجب دلگرمی نیروهای مسلح و هراس دشمن شده است.

امام جمعه گناوه تأکید کرد: مسئولان، مدیران، و همه آحاد جامعه ، دستگاه‌های اجرایی، قضایی و امنیتی نیز باید در کنار مردم حضور داشته باشند و این حضور و همراهی را تقویت کنند.

مقابله با آسیب‌های اجتماعی وظیفه یک دستگاه نیست

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به آسیب‌های اجتماعی موجود در جامعه گفت: فراجا به تنهایی نمی‌تواند همه آسیب‌های اجتماعی را مهار یا کاهش دهد و برای مقابله با این آسیب‌ها همکاری همه دستگاه‌ها ضروری است.

وی افزود: دستگاه‌های فرهنگی، اجرایی، قضایی، امنیتی و انتظامی باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند و با یک سازوکار منطقی و هماهنگ برای کاهش آسیب‌های اجتماعی اقدام کنند.

ضرورت برخورد عقلانی با آسیب‌های فرهنگی

امام جمعه گناوه در ادامه با اشاره به برخی آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: موضوعاتی مانند بی‌حجابی و برخی رفتارهای مغایر با فرهنگ و ارزش‌های جامعه از دغدغه‌هایی است که باید با برنامه‌ریزی، فرهنگ‌سازی، هماهنگی دستگاه‌ها و عقلانیت با آنها برخورد شود.

وی افزود: در این زمینه باید میان دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت کشور، شورای عالی امنیت ملی، دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی هماهنگی وجود داشته باشد تا مسائل موجود با تدبیر و عقلانیت مدیریت شود.

فرهنگ‌سازی برای حفظ حرمت مراسم‌های سوگواری

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به برخی رفتارها در مراسم تشییع و سوگواری گفت: گاهی در مراسمی که خانواده‌ای داغدار است، رفتارهایی مشاهده می‌شود که با فرهنگ، آداب و رسوم و شأن مراسم سوگواری تناسب ندارد.

وی تأکید کرد: این موارد اگر چه بسیار اندک و موردی است اما باید پیش از هر چیز از طریق فرهنگ‌سازی و تذکر اصلاح شود و در موارد لازم نیز مسئولان و متولیان امر باید وظایف خود را انجام دهند.

امام جمعه گناوه همچنین با اشاره به برخی مسائل مربوط به آرامستان‌ها و نحوه درج تصاویر و نوشته‌ها در اعلامیه‌ها و سنگ‌قبرها اظهار کرد: شورای فرهنگ عمومی مصوباتی در این زمینه داشته است و باید حرمت فرهنگ دینی و اجتماعی مردم رعایت شود و متولیان آرامستان‌ها و دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از موارد نامناسب همکاری کنند.

وی افزود: هدف، ایجاد دوقطبی در جامعه نیست؛ دشمن به دنبال ایجاد شکاف و دوقطبی است و ما باید با عقلانیت، تدبیر، هماهنگی و فرهنگ‌سازی، دغدغه‌های موجود را کاهش دهیم.