خروج نظامیان آمریکا از عراق نویدبخش تحولات مثبت در منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، ملا عبدالرحمن مرادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهل سنت کرمانشاه با تبریک هفته فراجا، از تلاش‌ها و خدمات نیروهای انتظامی در تأمین امنیت و رسیدگی به امور مردم قدردانی کرد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فراجا اظهار کرد: در جریان جنگ رمضان، بخش‌هایی از اماکن و به‌ویژه ستاد کل فراجا مورد هدف دشمن قرار گرفت، در حالی که نیروهای انتظامی در داخل شهرها نیز با برپایی میز خدمت، پیگیر مسائل و مشکلات مردم بودند.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه با اشاره به ادامه تلاوت و تفسیر آیات سوره مبارکه حجرات، به آیه ششم این سوره درباره ضرورت بررسی اخبار اشاره کرد و گفت: ارائه اخبار نادرست به حاکمیت می‌تواند موجب فسق و تصمیم‌گیری نادرست شود و مسئولان نباید بر اساس هر خبری، بدون بررسی و تبیین موضوع، واکنش نشان دهند.

ماموستا مرادی با بیان ماجرای ولید بن عقبه افزود: وی به عنوان نماینده پیامبر اکرم (ص) برای دریافت زکات نزد قبیله بنی‌مصطلق رفت، اما به دلیل اختلاف قبلی با آن قبیله، پس از مشاهده حضور مردم قبیله برای استقبال، دچار ترس شد و بازگشت و گزارشی خلاف واقع درباره ارتداد آنان و پرداخت نکردن زکات ارائه کرد.

وی ادامه داد: پیامبر اکرم (ص) بر اساس این گزارش قصد برخورد با آنان را داشت، اما آیه ششم سوره حجرات نازل شد و حقیقت ماجرا را روشن کرد؛ پس از آن نیز فرد دیگری برای بررسی موضوع اعزام شد و مشخص شد گزارش اولیه نادرست بوده است.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه تصریح کرد: این ماجرا نشان می‌دهد حاکمیت‌ها نباید بر مبنای هر خبر و گزارشی فوراً اقدام کنند، بلکه لازم است موضوعات ابتدا بررسی و تبیین شود تا مبادا به دلیل یک خبر نادرست، افراد یا گروهی به اشتباه مورد بازخواست قرار گیرند.

ماموستا مرادی در ادامه با اشاره به تحولات منطقه و خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق گفت: خروج نظامیان آمریکایی از عراق پس از خروج آنان از افغانستان، می‌تواند نویدبخش تحولاتی مثبت برای خاورمیانه باشد.

وی افزود: تحولات سال‌های اخیر نشان‌دهنده تغییر شرایط قدرت‌های جهانی است و امیدواریم روند خروج نیروهای نظامی آمریکا از منطقه ادامه پیدا کند و ملت‌های منطقه بتوانند در شرایطی آرام‌تر، سرنوشت خود را دنبال کنند.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه با ابراز امیدواری نسبت به آینده منطقه خاطرنشان کرد: مردم منطقه بیش از هر چیز به صلح، امنیت و ثبات نیاز دارند و امیدواریم تحولات پیش‌رو زمینه‌ساز کاهش تنش‌ها و برقراری آرامش در خاورمیانه باشد.

ماموستا مرادی در پایان بار دیگر ضمن تبریک هفته فراجا، از خدمات نیروهای انتظامی و شهدای این مجموعه قدردانی کرد و بر ضرورت هوشیاری در برابر اخبار نادرست و توجه به بررسی و تبیین اخبار پیش از اتخاذ تصمیم تأکید کرد.