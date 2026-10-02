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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۸

بازی های آسیایی ۲۰۲۶- ناگویا

مهروز ساعی: مدال طلای ساغر مرادی حکم ۲ مدال طلا دارد

مهروز ساعی: مدال طلای ساغر مرادی حکم ۲ مدال طلا دارد

سرمربی تیم ملی تکواندوی بانوان کسب نخستین مدال طلای ایران را بسیار باارزش توصیف کرد و گفت: این طلا برای ما حکم دو مدال طلا را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، مهروز ساعی، پس از کسب نخستین مدال طلای تکواندوی بانوان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا، اظهار کرد: خدا را شکر می‌کنیم که توانستیم این مدال طلای باارزش را کسب کنیم. این نخستین بار است که در رشته تکواندو و در بخش بانوان موفق به کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی می‌شویم.

وی ادامه داد: از یک جهت دیگر، خوشحالی من بیشتر است؛ چرا که این طلا برای ما حکم دو مدال طلا را دارد و بسیار باارزش است. در فینال، حریف ازبکستانی خود را شکست دادیم و در جدول بازی‌ها و رقابت‌های تیمی نیز در واقع یک طلا را از ازبکستان گرفتیم.

سرمربی تیم ملی تکواندوی بانوان درباره آسیب‌دیدگی ساینا کریمی نیز گفت: یکی دیگر از دختران ما، ساینا کریمی، نیز توانایی کسب مدال طلا را داشت، اما متأسفانه در دومین مبارزه خود مقابل نماینده ژاپن، از ناحیه زانو دچار آسیب‌دیدگی جدی شد و نتوانست ثانیه‌های پایانی راند دوم را ادامه دهد و از دور رقابت‌ها حذف شد.

ساعی در ادامه با اشاره به ادامه رقابت‌های تکواندو در بازی‌های آسیایی ناگویا، خاطرنشان کرد: امیدواریم ان‌شاءالله فردا با حضور دو نماینده دیگر در بخش بانوان و همچنین دو نماینده در بخش آقایان، بتوانیم مدال‌های طلای خود را تکرار کنیم.

وی در پایان گفت: این مدال باارزش و بسیار زیبا را به مردم عزیزمان تقدیم می‌کنیم و امیدواریم مدال‌های طلای ورزش بانوان کشورمان تداوم داشته باشد.

کد مطلب 6965518

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    نظرات

    • IR ۱۷:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
      3 0
      پاسخ
      اره بابا پنج تا طلا حساب میشه
    • حمید IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      12 0
      پاسخ
      اگه راست میگی پاداش هم براش ۲برابر بگیر یابهش بدین خانم ساعی

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