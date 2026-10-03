رونق بازار زیتون زنجان با ورود تجار و واحدهای فرآوری

مظفر یوسفی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به سطح زیرکشت و پیش‌بینی تولید زیتون در استان، در ابتدای فصل برداشت نگرانی‌هایی درباره کاهش قیمت محصول به دلیل افزایش تولید وجود داشت، اما این نگرانی با ورود تجار و واحدهای فرآوری به بازار تا حد زیادی برطرف شده است.

وی افزود: خوشبختانه قیمت زیتون طی حدود یک هفته روند افزایشی داشته و از محدوده ۱۲۰ تا ۱۲۵ هزار تومان به حدود ۱۴۵ هزار تومان رسیده است و در حال حاضر کارخانجات فرآوری و تجار نیز به صورت فعال نسبت به خرید محصول اقدام می‌کنند.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه پیش‌بینی تولید زیتون استان در سال جاری حدود ۵۵ تا ۶۰ هزار تن است، گفت: روند برداشت و خرید محصول از سوی صادرکنندگان و واحدهای فرآوری در شرایط مناسبی قرار دارد و انتظار می‌رود این روند تا پایان فصل برداشت ادامه داشته باشد.

یوسفی‌پور ادامه داد: در صورتی که کاهش محسوس قیمت زیتون در بازار اتفاق بیفتد، برنامه خرید حمایتی محصول از طریق سازمان تعاون روستایی استان نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت تا از تولیدکنندگان حمایت شود.

وی درباره ضرورت تقویت جایگاه زیتون طارم در بازارهای کشور بیان کرد: یکی از موضوعات مهم در حوزه زیتون استان، ایجاد شرایط مناسب برای عرضه مستقیم و معرفی زیتون طارم به عنوان یک محصول شاخص است و در این زمینه ایجاد شهرک صنایع تبدیلی در هِی‌کَندی می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی استان زنجان افزود: با راه‌اندازی ناحیه صنعتی هِی‌کَندی، بخشی از این مجموعه برای ایجاد بازارچه عرضه و فروش زیتون شهرستان طارم اختصاص خواهد یافت و این موضوع می‌تواند به خروج زیتون طارم از وضعیت فعلی بازار و ایجاد یک مسیر مشخص برای عرضه محصول کمک کند.

یوسفی‌پور گفت: قرار گرفتن این بازارچه در مسیر تردد مسافرانی که از زنجان و دیگر استان‌های کشور به سمت شمال کشور سفر می‌کنند، فرصت مناسبی برای معرفی و عرضه مستقیم محصولات زیتون طارم ایجاد خواهد کرد و می‌تواند شرایطی مشابه بازارهای فروش زیتون در رودبار را فراهم کند.

وی بر ضرورت برندسازی زیتون طارم تأکید کرد و افزود: در کنار ایجاد بازارچه و توسعه صنایع تبدیلی، باید فرآوری و بسته‌بندی محصولات زیتون با هویت مشخص شهرستان طارم دنبال شود تا محصول نهایی با نام و برند زیتون طارم در بازار عرضه شود.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی استان زنجان خاطرنشان کرد: بخشی از زیتون طارم در سایر مناطق فرآوری و در قالب محصولاتی مانند زیتون پرورده عرضه می‌شود، در حالی که ظرفیت مناسبی وجود دارد تا این فرآوری توسط خود فعالان و مردم شهرستان طارم انجام شده و محصولات نهایی با نام و برند این شهرستان به بازار عرضه شود.

یوسفی‌پور اظهار کرد: تقویت صنایع تبدیلی، ایجاد بازارچه عرضه مستقیم و حرکت به سمت برندسازی می‌تواند علاوه بر افزایش ارزش افزوده زیتون، به شناخته‌شدن بیشتر زیتون طارم در بازارهای کشور و تقویت جایگاه این محصول به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم کشاورزی استان زنجان کمک کند.