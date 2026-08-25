به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، در ادامه نشست‌های بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک نشست تخصصی آنلاین «صحنه‌ای برای یک رویا» با تدریس فیلیپ ژانتی و اریک لامبلا دوساریا برگزار می‌شود.

این نشست فرصتی برای آشنایی با رویکرد خلاقانه فیلیپ ژانتی در تئاتر عروسکی است. شرکت‌کنندگان در این نشست با بهره‌گیری از حرکت، عروسک، اشیا و تصویر، راه‌های تازه‌ای برای خلق روایت‌های شاعرانه و فراتر از کلمات را تجربه خواهند کرد.

فیلیپ ژانتی هنرمند و کارگردان فرانسوی ۸۸ ساله، از سال ۱۹۶۲ تا ۱۹۸۶ برای یونسکو در سراسر جهان به پژوهش و مستندسازی تئاتر عروسکی پرداخت. او در سال ۱۹۸۸ گروه تئاتر خود را بنیان گذاشت و با خلق تئاترهای بصری و نوآورانه، تلفیقی از عروسک‌گردانی، رقص، میم، نور و موسیقی را به مخاطبان ارائه کرد و به شهرتی جهانی دست یافت. ژانتی خود را پیش از هر چیز، یک «رویاپرداز» می‌داند.

نشست تخصصی «صحنه‌ای برای یک رویا» روز جمعه ۶ شهریور ۱۴۰۵، از ساعت ۱۷ تا ۱۹، در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و حضور در این نشست می‌توانند نام و شماره تماس خود را از طریق ارسال پیام در اپلیکیشن بله به شماره ۰۹۱۲۳۳۹۵۶۴۹ ارسال کنند.

آرزو عالی، مدیر بخش آموزش بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک، است.

بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک به دبیری پوپک عظیم‌پور تبریزی، مهر ۱۴۰۵ در تهران برگزار می‌شود.