به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، در ادامه برنامههای آموزشی و تخصصی بیستویکمین جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران-مبارک، چهارمین نشست تخصصی این دوره با عنوان «برندسازی و تبلیغات برای نمایش عروسکی» با ارائه بهرنگ تنکابنی برگزار میشود.
بهرنگ تنکابنی روزنامهنگار و فعال فرهنگی است که در حوزه تبلیغات آثار هنری نیز سابقه فعالیت دارد. وی مدیریت کمپین تبلیغاتی فیلم عروسکی «شهر موشها ۲» را برعهده داشته است؛ کمپینی که برای این فیلم، سیمرغ بلورین بهترین کمپین تبلیغاتی سینمای ایران را در سیوسومین جشنواره فیلم فجر به همراه داشت.
این نشست با هدف گشودن دریچهای تازه به حیات اثر عروسکی پس از اجرا برگزار میشود و تلاش دارد برندسازی و تبلیغات را نه بهعنوان پیوستی برای پایان کار، بلکه بهعنوان بخشی از فرایند شکلگیری جهان اثر و شخصیتهای آن مورد بررسی قرار دهد.
در این نشست، تجربههای مرتبط با معرفی و گسترش پروژههای عروسکی در تئاتر، سینما و تلویزیون مطرح خواهد شد و نسبت میان شخصیت عروسکی، مخاطب و ادامه حیات اثر در بیرون از صحنه مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
چهارمین نشست تخصصی بیستویکمین جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران-مبارک، روز جمعه ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار میشود.
علاقهمندان برای ثبتنام و حضور در این نشست میتوانند نام و شماره تماس خود را از طریق ارسال پیام در اپلیکیشن بله به شماره ۰۹۱۲۳۳۹۵۶۴۹ ارسال کنند.
آرزو عالی، مدیریت بخش آموزش بیستویکمین جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران-مبارک را برعهده دارد.
بیستویکمین جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران-مبارک به دبیری پوپک عظیمپور تبریزی، مهر ۱۴۰۵ در تهران برگزار خواهد شد.
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