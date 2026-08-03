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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰

آغاز رویدادهای بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک

آغاز رویدادهای بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک

مراسم آغاز فعالیت‌های بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک، روز جمعه ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، مراسم آغاز فعالیت‌های بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک، روز جمعه ۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ساعت ۱۷ با حضور هنرمندان و فعالان عرصه نمایش عروسکی، در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود.

این مراسم، سرآغاز مجموعه رویدادهای بیست‌ویکمین دوره جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک است که با سخنرانی مجازی پیتر شومان هنرمند برجسته تئاتر عروسکی و بنیان‌گذار «گروه نان و عروسک»، جان بل مورخ تئاتر عروسکی و مدرس دانشگاه و سخنرانی حمیدرضا اردلان پژوهشگر تئاتر، موسیقی و مدرس دانشگاه برگزار می‌شود.

همچنین در این مراسم، از پوستر رسمی این دوره از جشنواره با طراحی فرزاد ادیبی رونمایی می‌شود.

بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک، به دبیری پوپک عظیم‌پور تبریزی، مهر ۱۴۰۵ در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 6907326

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