ساماندهی دستفروشان در تهران کلید خورد؛ نظارت بر کالاها

حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ساماندهی دستفروشی اظهار کرد: دستفروشی پدیده‌ای است که تنها مختص ایران نیست و در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد، اما مهم‌ترین موضوع، ساماندهی این افراد در چارچوب مشخص و قانونی است.

وی افزود: قرار نیست صرفاً به دلیل بیکاری یا نبود فرصت شغلی، دستفروشان به هر شیوه‌ای که می‌خواهند فعالیت کنند. ساماندهی دستفروشان باید در محل‌های مشخص و زیر نظر اتحادیه‌های صنفی انجام شود تا فعالیت آنها موجب آسیب به کسب‌وکارهای رسمی و ایجاد بی‌نظمی در نظام توزیع کالا نشود.

رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد: در این زمینه جلسات مشترکی با شهرداری، اصناف و اتحادیه‌های صنفی برگزار شده و مقرر است موضوع ساماندهی دستفروشان با جدیت دنبال شود.

رستگار تأکید کرد: ساماندهی دستفروشان هم به نفع کشور، هم به نفع واحدهای صنفی و هم به نفع افرادی است که تمایل دارند از طریق دستفروشی امرار معاش کنند. این پدیده در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد، اما با برنامه‌ریزی و در چارچوب مشخص انجام می‌شود.

وی گفت: در تهران و برخی دیگر از شهرهای کشور، محل‌هایی برای فعالیت دستفروشان در نظر گرفته خواهد شد تا این افراد بتوانند کالاهای خود را در چارچوب ضوابط مشخص عرضه کنند.

رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: کالاهایی که توسط دستفروشان عرضه می‌شود نیز باید دارای قیمت مشخص و کیفیت قابل قبول باشد و از عرضه کالاهای درجه دو یا کالاهای غیرمتعارف جلوگیری شود. این موارد در فرآیند ساماندهی دستفروشان مورد توجه قرار گرفته و امیدواریم این طرح در آینده نزدیک اجرایی شود.