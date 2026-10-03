پیام استاندار قم به مناسبت هفته نیروی انتظامی و قدردانی از تلاش پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام‌جو استاندار قم در پیامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی، از مجاهدت کارکنان فراجا، به‌ویژه نیروهای انتظامی استان قم، در تأمین نظم و امنیت و خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد.

استاندار قم در این پیام، هفته نیروی انتظامی را فرصتی برای پاسداشت تلاش‌های حافظان امنیت دانست و به مسئولیت آنان در حوزه‌هایی چون تأمین امنیت عمومی، مقابله با تهدیدها و برقراری نظم در برنامه‌های ملی و مذهبی اشاره کرد.

بهنام‌جو تأمین امنیت و آرامش جامعه را حاصل همکاری و تلاش نیروهای انتظامی در کنار دیگر مجموعه‌های امنیتی، نظامی و خدماتی عنوان کرد و گفت کارکنان پلیس در یک سال گذشته، به‌ویژه در شرایط حساس کشور، با حضور مستمر و مسئولانه در صیانت از امنیت شهرها نقش داشته‌اند.

در این پیام همچنین به فعالیت مجموعه انتظامی استان قم در حوزه حفظ نظم عمومی و همراهی برای برگزاری رویدادهای بزرگ ملی و مذهبی اشاره شده و از عملکرد نیروهای پلیس در این زمینه قدردانی شده است.

در تأمین امنیت شهرها نقش‌آفرینی کردند

استاندار قم با اشاره به جایگاه دینی و فرهنگی این استان و حضور زائران و مجاوران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، بر اهمیت آمادگی و خدمت‌رسانی انتظامی در قم تأکید کرد.

او تلاش شبانه‌روزی پلیس استان برای تأمین امنیت مردم و زائران و برگزاری منظم و ایمن مراسم‌های بزرگ را شایسته سپاسگزاری دانست.

بهنام‌جو همچنین از کارکنان بخش‌های تخصصی و عملیاتی تا نیروهای مستقر در کلانتری‌ها و دیگر واحدهای انتظامی قدردانی کرد و مسئولیت هر یک از این مجموعه‌ها را در حفظ نظم و آرامش جامعه مهم برشمرد.

در بخش دیگری از پیام، یاد شهدای والامقام انتظامی و امنیت، به‌ویژه شهدای استان قم، گرامی داشته شده است. استاندار قم ایثار این شهیدان و فداکاری خانواده‌های آنان را سرمایه‌ای ماندگار و الگویی ارزشمند برای نسل‌های آینده توصیف کرد.

تلاش‌های پلیس استان شایسته تقدیر است

استاندار قم ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی به فرماندهان و کارکنان فراجا، به‌ویژه مجموعه انتظامی استان، از خدمات و مجاهدت‌های آنان در مسیر خدمت به مردم قدردانی کرد.

بهنام‌جو در پایان، توفیق روزافزون کارکنان نیروی انتظامی را در سایه عنایات حضرت ولی‌عصر(عج) و تحت رهنمودهای مقام معظم رهبری از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.