پیام تبریک کولیوند به مناسبت فرارسیدن هفته نیروی انتظامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر؛ پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر، با صدور پیامی فرارسیدن هفته نیروی انتظامی را تبریک گفت.

در متن پیام آمده است:

«سردار سرتیپ پاسدار جناب آقای احمدرضا رادان

با سلام و احترام ضمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون فرارسیدن هفته فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرصت مغتنمی برای پاسداشت مجاهدت‌ها و خدمات ارزشمند مردان و زنانی است که با ایمان، تعهد، شجاعت و احساس مسئولیت صیانت از امنیت و آرامش جامعه و خدمت به مردم شریف ایران را وجهه همت خویش قرار داده اند.

اینجانب ضمن تبریک این مناسبت به جنابعالی فرماندهان و تمامی کارکنان خدوم فراجا مراتب تقدیر و سپاس خود را از تلاشهای خالصانه و شبانه روزی مجموعه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حفظ نظم و امنیت حراست از جان و آسایش مردم و حضور مؤثر در عرصه های مختلف خدمت رسانی ابراز می‌دارم. بی تردید امنیت و آرامش اجتماعی از ارزشمندترین سرمایه های یک جامعه و بستر ساز خدمت پیشرفت تعالی کشور است و نقش نیروهای فداکار انتظامی در پاسداری از این سرمایه گران بها، شایسته بالاترین مراتب قدردانی است.

همراهی و هم افزایی ارزشمند فراجا با جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به ویژه در حوادث، سوانح، مأموریت های امدادی و شرایط بحرانی، جلوه ای روشن از همدلی دستگاه های خدمت رسان و عزم مشترک آنان برای صیانت از جان و کرامت انسانهاست. اطمینان دارم این تعامل سازنده در پرتو تدابیر جنابعالی بیش از پیش گسترش خواهد یافت. از درگاه خداوند متعال برای جنابعالی و تمامی فرماندهان و کارکنان شریف فراجا سلامتی، عزت و سربلندی و در مسیر خدمت صادقانه به ملت بزرگ ایران توفیقات روزافزون مسئلت دارم.»