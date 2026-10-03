برقراری پروازهای جدید خطوط جزیره کیش و شهرهای رشت، کرمان‌ و گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، از ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ پروازهای مسیر کیش ـ کرمان ـ کیش را برقرار می‌شود.

این پروازها در روزهای دوشنبه و پنجشنبه انجام خواهد شد و ارتباط مستقیم هوایی میان جزیره کیش و کرمان را برقرار می‌کند.

در ادامه، از ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ مسیر کیش ـ رشت ـ کیش نیز به شبکه پروازی فرودگاه بین‌المللی کیش اضافه می‌شود.

این پروازها در روزهای سه‌شنبه و جمعه انجام خواهد شد و امکان سفر مستقیم میان کیش و رشت را فراهم می‌کند.

همچنین از ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ پروازهای مسیر کیش ـ رشت ـ کیش را در روزهای یکشنبه و پنجشنبه انجام خواهد شد.

این پرواز از ۲۰ مهرماه نیز مسیر کیش ـ گرگان ـ کیش را در روزهای دوشنبه و پنجشنبه برقرار می‌کند.

برقراری این مسیرها، ضمن افزایش تنوع مقاصد پروازی فرودگاه بین‌المللی کیش، ظرفیت ارتباط هوایی جزیره با شمال و جنوب شرق کشور را گسترش داده و زمینه تسهیل تردد مسافران و تقویت ارتباطات گردشگری و اقتصادی میان کیش و استان‌های کرمان، گیلان و گلستان را فراهم می‌کند.