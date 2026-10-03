به گزارش خبرنگار مهر، علی کوثری، معاون آموزش و تربیت سازمان بسیج مستضعفین، عصر امروز (شنبه ۱۱ مهرماه) در نشست خبری پویش مردمی جان‌فدا با تشریح جزئیات دوره‌های آموزشی اظهار کرد: هدف از برگزاری این دوره‌ها، ایجاد انگیزه اولیه در میان آحاد مردم و داوطلبان عرصه نظامی و دفاعی و ورود آنان به چرخه آموزش‌های نظامی است.



وی با اشاره به سابقه طرح‌های سازماندهی مردمی در کشور افزود: با توجه به فرمان امام خمینی(ره) درباره تشکیل ارتش ۱۰ میلیونی، تأکید رهبر معظم انقلاب بر بسیج ده‌ها میلیونی و همچنین حکم اخیر ایشان مبنی بر اینکه هر ایرانی یک بسیجی است، سازماندهی مردم در قالب پایگاه‌های آموزشی در سراسر کشور در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا، همه رده‌های بسیج و همچنین ظرفیت‌های ارتش و فراجا برای اجرای این دوره‌ها به میدان آمده‌اند.



کوثری با اشاره به سرفصل‌های آموزشی بیان کرد: در گام نخست، آموزش‌ها در شش محور برگزار می‌شود. دفاع شهری برای افزایش آمادگی عمومی مردم در شرایط احتمالی حمله دشمن، آشنایی مقدماتی با سلاح‌های عمومی، آموزش‌های مرتبط با سلاح‌های تخصصی و پدافندی، امداد و نجات با بهره‌گیری از ظرفیت جمعیت هلال‌احمر، آشنایی با راپل با هدف افزایش اعتمادبه‌نفس و همچنین اطفای حریق با استفاده از ظرفیت سازمان آتش‌نشانی، از جمله این محورها هستند. آموزش موقعیت‌یابی نیز در برنامه دوره‌ها قرار دارد.



معاون آموزش و تربیت سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: شرکت‌کنندگان پس از طی این مرحله، می‌توانند وارد دوره‌های آموزشی بالاتر شامل آموزش‌های مقدماتی، تکمیلی و تخصصی شوند یا در قالب گردان‌های جان‌فدا به سازمان رزم بسیج ملحق شوند.



وی با اشاره به روند توسعه پایگاه‌های آموزشی گفت: تاکنون هزار گردان برای آموزش آماده شده‌اند و از هفته آینده، آموزش‌ها در استان‌های دیگر نیز آغاز خواهد شد. میدان امام حسین(ع) نخستین پایگاه آموزشی بوده و میدان هفت‌تیر نیز به‌عنوان دومین پایگاه فعالیت می‌کند.



کوثری افزود: برنامه‌ریزی برای تجهیز و توسعه دست‌کم ۱۴ میدان در قالب پایگاه‌های آموزشی انجام شده است و در هر استان، متناسب با ظرفیت‌های موجود، بین یک تا سه میدان برای این منظور در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر این، پایگاه‌های بسیج در شهرستان‌ها نیز در اجرای آموزش‌ها مشارکت خواهند داشت.



وی از دریافت مجوز برای افزایش تعداد گردان‌ها و برگزاری مرحله دوم آموزش‌ها خبر داد و اظهار کرد: هماهنگی‌های اولیه برای اعزام نیروها به مناطق عملیاتی نیز انجام شده است تا در صورت فراهم بودن شرایط و احراز مهارت‌های لازم، از این ظرفیت استفاده شود.



معاون آموزش و تربیت سازمان بسیج مستضعفین در پاسخ به سؤال خبرگزاری مهر درباره جزئیات اعزام نیروها تصریح کرد: سطح فعلی آموزش‌ها به‌تنهایی برای اعزام کافی نیست و افرادی امکان اعزام خواهند داشت که به حداقل مهارت‌های مورد نیاز دست یافته و مراحل آموزشی بعدی را نیز طی کرده باشند.



وی در پایان درباره ظرفیت نیروهای سازمان‌یافته برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی گفت: در زمینه مقابله با ناآرامی‌های داخلی، ظرفیت فعلی نیروهای مسلح و گردان‌های سازماندهی‌شده پاسخ‌گوی نیازهاست و در حال حاضر نیازی به افزایش این ظرفیت وجود ندارد؛ با این حال، در حوزه مقابله با تهدیدات خارجی، هم‌افزایی‌هایی شکل گرفته است تا از ظرفیت‌های مردمی برای دفاع از کشور استفاده شود.