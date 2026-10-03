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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۸

عارف در پیامی درگذشت خواهر عراقچی را تسلیت گفت

عارف در پیامی درگذشت خواهر عراقچی را تسلیت گفت

معاون اول رئیس‌جمهور درگذشت خواهر وزیر امور خارجه را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت بدرالسادات عراقچی، خواهر سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت واسعه و علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت کرد.

در متن پیام عارف آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر سیدعباس عراقچی

وزیر محترم امور خارجه

خبر درگذشت خواهر گرامی‌تان، مرحومه سرکار خانم بدرالسادات عراقچی، موجب تألم و تأثر شد.

فقدان عزیزان، اندوهی سنگین و جانکاه است که جز با صبر، شکیبایی و توکل بر مشیت الهی، تحمل آن میسر نیست. این ضایعه تأسف‌بار را به جنابعالی، خاندان محترم عراقچی و سایر بازماندگان آن مرحومه صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده، رحمت واسعه، مغفرت و علوّ درجات و برای جنابعالی و عموم بازماندگان معزز، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

امید است الطاف و عنایات حضرت حق، مایه آرامش روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان باشد.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور

کد مطلب 6966517
رامین عبداله شاهی

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