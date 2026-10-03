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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۸

سقوط مرگبار سواری پیکان به رودخانه در محور بروجرد - ملایر

سقوط مرگبار سواری پیکان به رودخانه در محور بروجرد - ملایر

خرم‌آباد- رئیس پلیس راه لرستان از سقوط مرگبار سواری پیکان به رودخانه در محور بروجرد - ملایر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام شادابی چگنی ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: صبح امروز در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تصادف بین یک دستگاه سواری پیکان و یک دستگاه موتورسیکلت در جاده فرعی پادگان ۲۴ بعثت، بلافاصله تیم‌های عملیاتی و امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

سقوط پیکان به رودخانه پس از برخورد با موتورسیکلت

وی افزود: با حضور کارشناسان پلیس راه در محل حادثه مشخص شد سواری پیکان به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه، پس از برخورد با موتورسیکلت از مسیر اصلی منحرف شده و به داخل رودخانه مجاور جاده سقوط کرده است.

رئیس پلیس راه لرستان ادامه داد: راننده خودرو به دلیل تسلط بر فن شنا توانست خود را از خودرو خارج کرده و نجات دهد، اما دو سرنشین دیگر به دلیل محبوس شدن داخل خودرو و غرق‌شدگی جان خود را از دست دادند.

تأکید پلیس بر رعایت سرعت مطمئنه

شادابی چگنی با تأکید بر ضرورت رعایت دقیق مقررات راهنمایی و رانندگی تصریح کرد: این حادثه بار دیگر اهمیت توجه رانندگان به شرایط جاده و رعایت سرعت مطمئنه را یادآوری می‌کند.

وی افزود: جاده‌های فرعی به دلیل عرض کم و وجود برخی ناایمنی‌های احتمالی، بیش از هر مسیر دیگری نیازمند رانندگی با تمرکز، احتیاط و صبر هستند.

هشدار پلیس درباره عواقب شتاب‌زدگی

رئیس پلیس راه لرستان در هشداری به رانندگان تأکید کرد: بسیاری از حوادث مرگبار می‌تواند نتیجه یک تصمیم لحظه‌ای برای افزایش سرعت و عبور سریع‌تر از مسیر باشد.

شادابی چگنی خاطرنشان کرد: عجله و شتاب‌زدگی در رانندگی نه‌تنها موجب نمی‌شود راننده زودتر به مقصد برسد، بلکه ممکن است در یک لحظه، خانواده‌ای را داغدار کند.

کد مطلب 6966519

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