فرهاد رضایی، سرمربی تیم شمشیربازی فولاد مبارکه سپاهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره راه‌اندازی آکادمی شمشیربازی سپاهان اظهار کرد: در این آکادمی، ۳۱ نفر از پسران و ۳۱ نفر از دختران را با توجه به سوابق و رزومه‌ای که داشتند و همچنین بر اساس نتایج آزمون‌های اولیه‌ای که از این ورزشکاران گرفتیم، انتخاب کردیم و هر گروه دو ساعت تمرین فشرده دارند.

وی افزود: برنامه‌ریزی انجام‌شده در حال حاضر برای ۲۴ هفته است که هشت هفته نخست به تمرینات آمادگی جسمانی اختصاص دارد، در هشت هفته دوم ورزشکاران وارد مباحث مربوط به حرکات پایه شمشیربازی می‌شوند و در هشت هفته سوم نیز تمرینات تخصصی رشته شمشیربازی دنبال خواهد شد.

سرمربی تیم شمشیربازی سپاهان با اشاره به شرایط تیم‌های سپاهان در رده بزرگسالان بیان کرد: تیم بزرگسالان سال گذشته قهرمان ایران شد. همچنین سال گذشته یک تیم جوانان داشتیم که این تیم نیز به مقام سوم کشور دست یافت و تعدادی از نفرات این تیم را به بدنه تیم بزرگسالان تزریق کردیم.

رضایی ادامه داد: در حال حاضر تیم بزرگسالان ما در بخش آقایان به‌طور صددرصد بومی است و در تیم بانوان نیز تنها دو ورزشکار غیربومی حضور دارند. آماری که در مجموع تیم‌های مردان و زنان داریم، حدود ۵۰ ورزشکار است که تنها دو نفر از آنان غیربومی هستند و این آمار برای پشتوانه‌سازی تیم‌ها، آماری بی‌نظیر محسوب می‌شود.

وی در پایان گفت: با توجه به اهمیت پشتوانه‌سازی، ورزشکارانی را در رده‌های نونهالان و نوجوانان انتخاب کرده‌ایم تا در قالب آکادمی بتوانیم تمرینات اصلی را با آنان دنبال کنیم و برای آینده تیم‌های استان اصفهان پشتوانه‌های مناسبی داشته باشیم.