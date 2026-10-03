به گزارش خبرنگار مهر، لطف‌الله فروزنده، ظهر شنبه، در مراسم بهره‌برداری از مجموعه ورزشی ازگل، با اشاره به عملکرد مدیریت شهری در اجرای پروژه‌های شهری اظهار کرد: شهرداری تهران در همه زمینه‌ها در خط مقدم خدمت‌رسانی به شهروندان حضور دارد.

وی افزود: بیش از ۹۵ درصد پروژه‌های برنامه‌ریزی‌شده در مناطق محقق و به بهره‌برداری رسیده و باید با تلاش مضاعف، زمینه افزایش تاب‌آوری مردم فراهم شود.

فروزنده با اشاره به برنامه‌های اقتصادی شهرداری تهران گفت: شهرداری در حوزه‌هایی که می‌تواند به مردم کمک کند، وارد عمل می‌شود که طرح معیشت از جمله این برنامه‌هاست و با همکاری شورای اسلامی شهر تهران دنبال می‌شود.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهردار تهران ادامه داد: ظرفیت‌های موجود در مناطق می‌تواند برای عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان مورد استفاده قرار گیرد تا ارتباط میان تولیدکننده و مصرف‌کننده تقویت و واسطه‌ها حذف شوند.

وی با اشاره به برنامه‌های شهرداری در حوزه‌های مسکن، انرژی و سلامت خاطرنشان کرد: برنامه‌های مختلفی در این حوزه‌ها در دست اجراست و به صورت مستمر پیگیری می‌شود.

فروزنده همچنین از آماده‌سازی بزرگ‌ترین سالن نمایش تهران با ظرفیت ۲ هزار نفر در پارک هنرمندان خبر داد و گفت: امیدواریم این مجموعه امسال به بهره‌برداری برسد و با توسعه ظرفیت‌های مختلف، خدمات اجتماعی بیشتری به شهروندان ارائه شود.

معاون شهردار تهران درباره طرح آرمان نیز گفت: در این طرح نزدیک به ۷۰۰ مسجد، مدرسه و خانواده به یکدیگر متصل شده‌اند و تقویت پیوند میان مسجد، مدرسه و خانواده می‌تواند آثار مثبتی در حوزه نوجوانان و جوانان داشته باشد.