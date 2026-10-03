طوفان و گردوخاک چند فیدر برق قم را از مدار خارج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با وقوع طوفان و وزش باد شدید همراه با گردوخاک در نقاط مختلف استان قم، بخشی از فیدرهای شبکه توزیع برق از مدار خارج شده و اختلال در تأمین برق برخی مناطق ایجاد شده است.



اقدامات فنی برای رفع اختلال‌های ایجادشده و بازگرداندن شبکه به وضعیت پایدار از سوی نیروهای عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان قم در حال انجام است.



گروه‌های فنی و عملیاتی این شرکت با حضور در محل‌های بروز اختلال، روند شناسایی و رفع مشکلات ایجادشده در شبکه را دنبال می‌کنند تا شرایط عادی به شبکه توزیع برق بازگردد.



شرکت توزیع نیروی برق استان قم اعلام کرده است که عملیات رفع اختلال و پایدارسازی شبکه با جدیت و به صورت مستمر در حال پیگیری است.



بر اساس این اطلاعیه، اختلال ایجادشده در شبکه ناشی از شرایط جوی و وقوع طوفان همراه با باد شدید و گردوخاک در سطح استان است و نیروهای فنی برای رفع آن در حال فعالیت هستند.



همچنین طبق اعلام شرکت توزیع نیروی برق استان قم، از روز چهارشنبه گذشته تاکنون هیچ‌گونه خاموشی مدیریت بار در بخش خانگی اعمال نشده است.



این شرکت ضمن عذرخواهی از مشترکان بابت اختلال پیش‌آمده، از شکیبایی و همراهی آنان تا زمان برطرف شدن کامل مشکلات شبکه قدردانی کرده است.