به گزارش خبرنگار مهر، مجید جوادی عصر امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نوسانات اخیر قیمت سیب‌زمینی در بازار استان اظهار داشت: یکی از اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی، مدیریت زنجیره تأمین محصولات کشاورزی از طریق حذف واسطه‌های غیرضروری است و در همین راستا عرضه مستقیم سیب‌زمینی در غرفه‌های «روستا بازار» استان آغاز شده است.

حذف واسطه‌ها برای حمایت از کشاورزان

وی افزود: این طرح با هدف کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و حذف دلالان در بخش تولید اجرا شده تا کشاورزان بتوانند محصول خود را با قیمت واقعی عرضه کنند.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: حذف واسطه‌های غیرضروری می‌تواند ضمن بهبود حاشیه سود تولیدکنندگان، انگیزه کشاورزان برای افزایش بهره‌وری و تولید در سال‌های آینده را نیز تقویت کند.

عرضه سیب‌زمینی با قیمت مصوب

جوادی با تأکید بر حمایت از مصرف‌کنندگان گفت: با حذف واسطه‌ها و عرضه مستقیم، سیب‌زمینی با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به تولید بیش از ۲۸۰ هزار تن سیب‌زمینی در استان، کمبودی در تأمین این محصول وجود نخواهد داشت و اجرای طرح تا زمان رسیدن بازار به ثبات ادامه خواهد یافت.

عرضه ۷۰ هزار تن سیب‌زمینی در فاز نخست

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان عنوان کرد: کارشناسان سازمان به‌صورت روزانه بر کیفیت و قیمت محصولات در بازار نظارت دارند.

جوادی افزود: در فاز نخست این طرح، برنامه‌ریزی برای عرضه ۷۰ هزار تن سیب‌زمینی انجام شده و این محصول هم‌اکنون با قیمت مصوب ۷۰ هزار تومان به‌صورت خرده‌فروشی در غرفه‌های «روستا بازار» عرضه می‌شود.

بازنگری روزانه قیمت‌ها متناسب با شرایط بازار

وی در پایان با اطمینان‌بخشی درباره تأمین کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح ایجاد تعادل در بازار است و در صورت بهبود شرایط عرضه و ایجاد ثبات بیشتر، قیمت‌ها به‌صورت روزانه بازنگری و در صورت امکان کاهش داده خواهد شد.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان از مردم خواست برای تهیه سیب‌زمینی تازه و باکیفیت به غرفه‌های «روستا بازار» مراجعه کنند.