بازداشت متهم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در روستای سرشکه لاهیجان

به گزارش خبرنگار مهر، مراد قربان‌زاده هریس شامگاه شنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: در پی گزارش جهاد کشاورزی درباره تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در روستای سرشکه، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان افزود: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد یکی از افراد غیربومی، با احداث دیوار و ساخت بنا اقدام به تغییر کاربری اراضی کرده است.

وی با بیان اینکه متهم پرونده شناسایی شده است، گفت: پس از انجام اقدامات قانونی، دستور بازداشت وی صادر و متهم هم‌اکنون در بازداشتگاه تحت نظر است.

قربان‌زاده هریس با اشاره به اینکه تحقیقات در خصوص ابعاد مختلف پرونده ادامه دارد، تصریح کرد: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و اقدامات قضایی لازم در حال انجام است.

وی همچنین از احضار دهیار روستای سرشکه برای ارائه توضیحات خبر داد و بیان کرد: دهیار باید در خصوص اینکه چرا در زمان مناسب از ادامه اقدامات غیرمجاز جلوگیری نکرده و موضوع را به مراجع ذی‌ربط گزارش نداده است، توضیح ارائه کند.

دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان تصریح کرد: دهیار این روستا نیز در ارتباط با موضوع تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و رسیدگی به مسئولیت احتمالی وی در چارچوب قانون در حال انجام است.