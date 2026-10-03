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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷

بازداشت متهم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در روستای سرشکه لاهیجان

بازداشت متهم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در روستای سرشکه لاهیجان

لاهیجان- دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان از شناسایی و بازداشت متهم پرونده تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در روستای سرشکه این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراد قربان‌زاده هریس شامگاه شنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: در پی گزارش جهاد کشاورزی درباره تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در روستای سرشکه، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان افزود: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد یکی از افراد غیربومی، با احداث دیوار و ساخت بنا اقدام به تغییر کاربری اراضی کرده است.

وی با بیان اینکه متهم پرونده شناسایی شده است، گفت: پس از انجام اقدامات قانونی، دستور بازداشت وی صادر و متهم هم‌اکنون در بازداشتگاه تحت نظر است.

قربان‌زاده هریس با اشاره به اینکه تحقیقات در خصوص ابعاد مختلف پرونده ادامه دارد، تصریح کرد: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و اقدامات قضایی لازم در حال انجام است.

وی همچنین از احضار دهیار روستای سرشکه برای ارائه توضیحات خبر داد و بیان کرد: دهیار باید در خصوص اینکه چرا در زمان مناسب از ادامه اقدامات غیرمجاز جلوگیری نکرده و موضوع را به مراجع ذی‌ربط گزارش نداده است، توضیح ارائه کند.

دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان تصریح کرد: دهیار این روستا نیز در ارتباط با موضوع تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و رسیدگی به مسئولیت احتمالی وی در چارچوب قانون در حال انجام است.

کد مطلب 6966834

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