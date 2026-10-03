درگیری شدید در فوتبال مشهد؛بازیکنان، مربیان و والدین به جان هم افتادند

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم‌های رابیا و آتورینا از رقابت‌های لیگ برتر زیر ۱۸ سال ایران در ورزشگاه تختی مشهد با حاشیه‌های تلخی به پایان رسید.

رابیا در این مسابقه با نتیجه ۲ بر یک مقابل آتورینا به برتری رسید، اما اتفاقات پس از سوت پایان، نتیجه مسابقه را تحت‌الشعاع قرار داد. ابتدا درگیری میان برخی بازیکنان شکل گرفت و با ورود تعدادی از تماشاگران به داخل زمین، دامنه این درگیری گسترده‌تر شد.

در ادامه، برخی اعضای کادر فنی و حتی تعدادی از والدین حاضر در ورزشگاه نیز درگیر ماجرا شدند و در نهایت نیروی انتظامی برای کنترل شرایط وارد عمل شد.

این اتفاق در حضور خانواده‌هایی رخ داد که برای تماشای بازی و حمایت از فرزندانشان در ورزشگاه حضور داشتند.