به گزارش خبرنگار مهر، جعفر محمدی عصر شنبه در نشست خبری دهمین نمایشگاه بزرگ ناشران کتاب کشور در استان زنجان گفت: این رویداد فرهنگی پس از هفت سال وقفه برگزار می‌شود و آخرین دوره آن در سال ۱۳۹۸ برگزار شده بود.

وی افزود: بر اساس آخرین اطلاعات، پیش‌بینی می‌شود حدود ۳۰۰ ناشر در دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب کشور در زنجان حضور داشته باشند و نزدیک به ۲۰ هزار عنوان کتاب در معرض دید و انتخاب علاقه‌مندان قرار گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با اشاره به تفاوت‌های این دوره با نمایشگاه‌های گذشته گفت: یکی از مهم‌ترین تغییرات، نحوه عرضه و فروش کتاب است و امسال نمایشگاه به صورت متمرکز برگزار می‌شود و قرار نیست هر ناشر غرفه مستقلی برای فروش داشته باشد.

محمدی ادامه داد: بازدیدکنندگان می‌توانند آزادانه در فضای نمایشگاه تردد کرده، کتاب‌ها را مشاهده و ورق بزنند و آثار مورد نظر خود را انتخاب کنند و در زمان خروج، خریدهای خود را به صورت متمرکز تسویه کنند.

تخفیف ۳۰ درصدی خرید کتاب

وی با اشاره به تسهیلات خرید کتاب در نمایشگاه گفت: در شرایط فعلی، کتاب‌ها با ۳۰ درصد تخفیف عرضه می‌شوند و هر فرد با یک کد ملی می‌تواند تا سقف یک میلیون تومان از این تخفیف استفاده کند.

محمدی افزود: افرادی که بیش از یک میلیون تومان خرید داشته باشند، برای مبلغ مازاد فعلاً از تخفیف ۱۰ درصدی برخوردار خواهند شد و در صورت تأمین منابع جدید، احتمال افزایش میزان تخفیف نیز وجود دارد.

وی زمان فعالیت نمایشگاه را نیز اعلام کرد و گفت: نمایشگاه از ۱۸ مهرماه آغاز می‌شود و روز نخست به افتتاحیه اختصاص دارد. نمایشگاه در دو نوبت صبح از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصر از ساعت ۱۵ تا ۲۱ فعال خواهد بود و در صورت استقبال مردم، امکان تغییر یا افزایش ساعات فعالیت وجود دارد.

بخش ویژه «کتابخوان‌ترین رهبر دنیا» در نمایشگاه کتاب زنجان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان از پیش‌بینی غرفه‌های موضوعی در نمایشگاه خبر داد و گفت: یکی از بخش‌های ویژه به موضوع «کتابخوان‌ترین رهبر دنیا» اختصاص خواهد داشت.

محمدی افزود: در این غرفه کتاب‌هایی که رهبر شهید بر روی آنها یادداشت یا مطلبی نوشته‌اند، معرفی و عرضه خواهد شد.

وی همچنین از تلاش برای اختصاص غرفه‌ای به آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی خبر داد و اظهار کرد: اصرار داریم حتی اگر این غرفه کوچک باشد، فضایی برای معرفی شخصیت، اندیشه‌ها و آثار ایشان اختصاص یابد.

محمدی گفت: آیت‌الله شبیری زنجانی از شخصیت‌های بزرگ زنجانی در تاریخ معاصر هستند و وظیفه خود می‌دانیم نام، یاد و راه ایشان در این نمایشگاه گرامی داشته شود.

وی از رسانه‌ها خواست موضوع خودداری مردم از آوردن کیف و کوله‌پشتی به نمایشگاه را در اطلاع‌رسانی‌های خود مورد توجه قرار دهند و گفت: این موضوع به امنیت کتاب‌ها مربوط است، چراکه کتاب‌ها حق‌الناس محسوب می‌شوند و باید از آنها مراقبت شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان افزود: برای افرادی که کیف یا کوله‌پشتی همراه دارند، محل امانات در ورودی نمایشگاه پیش‌بینی شده است و وسایلی که امکان قرار دادن کتاب در آنها وجود دارد، در این محل تحویل گرفته و نگهداری می‌شود.

«نذر کتاب» در نمایشگاه اجرا می‌شود

محمدی یکی دیگر از برنامه‌های این دوره را راه‌اندازی پویش اهدای کتاب عنوان کرد و گفت: با توجه به نیاز کتابخانه‌های زندان‌ها، مدارس، مساجد و برخی دستگاه‌ها، پیشنهاد شده است پویشی با عنوان «نذر کتاب» یا «اهدای کتاب» در نمایشگاه راه‌اندازی شود.

وی ادامه داد: مردم می‌توانند کتاب‌هایی را که مطالعه کرده‌اند و دیگر مورد استفاده‌شان نیست اهدا کنند یا حتی کتاب جدیدی برای اهدا به کتابخانه‌های زندان خریداری کنند.

محمدی افزود: موضوع اهدای کتاب به زندان‌ها نهایی شده و درباره سایر مجموعه‌ها نیز با مدیران دستگاه‌های مربوطه مذاکره خواهد شد.

وی گفت: در بسیاری از خانه‌ها کتاب‌هایی وجود دارد که خوانده شده یا دیگر مورد استفاده صاحبان آنها نیست و می‌توان با جمع‌آوری این کتاب‌ها زمینه استفاده دیگران را فراهم کرد.

هر روز نمایشگاه به یک شهرستان اختصاص دارد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با تأکید بر اینکه نمایشگاه نباید صرفاً متعلق به شهر زنجان باشد، اظهار کرد: تلاش شده است مردم سراسر استان، به‌ویژه ساکنان مناطق و روستاها نیز بتوانند از ظرفیت این رویداد استفاده کنند.

محمدی افزود: بر همین اساس، روزهای نمایشگاه به شهرستان‌های مختلف اختصاص داده شده است.

وی گفت: یکشنبه ۱۹ مهرماه به شهرستان خدابنده، دوشنبه ۲۰ مهرماه به ابهر، سه‌شنبه ۲۱ مهرماه به خرمدره، چهارشنبه ۲۲ مهرماه به طارم و پنجشنبه ۲۳ مهرماه به سلطانیه اختصاص دارد و روز پایانی نمایشگاه نیز به شهرستان‌های ماهنشان و ایجرود اختصاص خواهد داشت و فرمانداران شهرستان‌ها برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و مرتبط با کتاب هماهنگی‌های لازم را انجام داده‌اند.

محمدی با اشاره به برنامه‌های جنبی نمایشگاه گفت: در سالن شماره سه، فضایی برای اجرای برنامه‌های جانبی در نظر گرفته شده است، اما برنامه کامل این بخش هنوز نهایی نشده است.

وی افزود: صاحبان ایده در حوزه‌های فرهنگی، هنری، قرآنی و دفاع مقدس می‌توانند پیشنهادهای خود را ارائه کنند و زیرساخت‌های نمایشگاه در اختیار آنها قرار خواهد گرفت تا برنامه‌های خود را اجرا کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان درباره دغدغه کتاب‌فروشان نسبت به تأثیر نمایشگاه بر فروش کتاب‌فروشی‌های استان نیز گفت: این موضوع از دغدغه‌های جدی کتاب‌فروشان بوده و برای رفع آن جلسات کارشناسی با مسئولان مربوط در تهران برگزار شده است.

محمدی با بیان اینکه برخی ناشران معتبر در نمایشگاه‌ها حضور پیدا نمی‌کنند، اما بخشی از مخاطبان به دنبال آثار ناشر مشخصی هستند، افزود: بر همین اساس مقرر شده است کتاب‌های ناشرانی که در نمایشگاه حضور ندارند، توسط کتاب‌فروشان استان تهیه و در اختیار مردم قرار گیرد.

وی ادامه داد: این طرح از یک سو امکان دسترسی مخاطبان به آثار ناشران مختلف را فراهم می‌کند و از سوی دیگر به فروش کتاب‌فروشان استان کمک خواهد کرد.

محمدی گفت: جلسات مقدماتی با کتاب‌فروشان برگزار شده و اجرای نهایی طرح به تهیه آثار مورد نیاز و عرضه آنها در سامانه مربوط بستگی دارد.

وی درباره قیمت کتاب‌های عرضه‌شده در نمایشگاه گفت: مبنای قیمت، اطلاعات ثبت‌شده در سامانه کتاب است و ناشران اجازه دستکاری قیمت‌ها را ندارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان افزود: در برخی موارد، کتاب‌های قدیمی ممکن است با قیمت درج‌شده در زمان چاپ اولیه عرضه شوند، در حالی که چاپ جدید همان اثر قیمت بسیار بالاتری دارد.

محمدی گفت: در موارد استثنایی، ناشران و کتاب‌فروشان می‌توانند با هماهنگی دبیرخانه، قیمت جدید را روی کتاب درج کنند و تخفیف نیز بر اساس قیمت جدید محاسبه خواهد شد.

بیش از ۶۰ درصد کتاب‌های نمایشگاه چاپ ۱۴۰۴ است

وی با اشاره به تازه بودن بخش قابل توجهی از آثار نمایشگاه اظهار کرد: بیش از ۶۰ درصد کتاب‌هایی که در این نمایشگاه عرضه می‌شوند، چاپ سال ۱۴۰۴ هستند.

محمدی افزود: افزایش قیمت کاغذ و هزینه‌های تولید کتاب طی سال گذشته بر قیمت آثار جدید تأثیر گذاشته است، اما این کتاب‌ها در نمایشگاه با تخفیف ۳۰ درصدی عرضه خواهند شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: علاوه بر اشخاص حقیقی، سازمان‌ها، دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، کارخانه‌ها، شرکت‌ها و سایر مجموعه‌های دارای شخصیت حقوقی نیز می‌توانند برای کارکنان خود بن خرید کتاب تهیه کنند.

وی افزود: این مجموعه‌ها می‌توانند با دبیرخانه نمایشگاه مکاتبه کنند و دبیرخانه امور اداری مربوط را انجام داده و رابط میان آنها و خانه کتاب خواهد بود.

رسانه‌ها نمایشگاه کتاب را به مطالبه عمومی تبدیل کنند

محمدی با قدردانی از حمایت استاندار و مدیران استان برای برگزاری نمایشگاه اظهار کرد: حمایت مجموعه استان تاکنون بسیار خوب بوده و با دستور استاندار، مشکلات باقی‌مانده نیز تا زمان برگزاری نمایشگاه پیگیری و برطرف خواهد شد.

وی از رسانه‌ها و اصحاب فرهنگ خواست در روزهای منتهی به نمایشگاه، موضوع کتاب و کتابخوانی را در اولویت اطلاع‌رسانی خود قرار دهند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: اخبار عمومی معمولاً حول مسائل معیشتی، اقتصاد، تورم، قیمت ارز و طلا می‌چرخد، اما می‌توان برای یک هفته تا ۱۰ روز توجه جامعه را به کتاب، مطالعه و کتابخوانی معطوف کرد.

وی افزود: کتاب همچنان خوانده می‌شود و کتاب خوب همچنان مخاطب دارد و نباید تصور کرد فضای مجازی، پیام‌رسان‌ها و ابزارهای دیجیتال می‌توانند به طور کامل جای کتاب را بگیرند.

محمدی همچنین پیشنهاد کرد همزمان با برگزاری نمایشگاه، پویشی رسانه‌ای با محوریت میزان مطالعه مسئولان، کارشناسان و نخبگان شکل بگیرد.

وی گفت: می‌توان از مسئولان و افرادی که تریبون در اختیار دارند پرسید «آخرین کتابی که خوانده‌اید چیست؟»؛ چراکه وقتی درباره پایین بودن میزان مطالعه مردم صحبت می‌کنیم، باید وضعیت مطالعه در میان مسئولان، نخبگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با تأکید بر اهمیت کتابخوانی کودکان و نوجوانان اظهار کرد: با توجه به نفوذ فضای مجازی و ابزارهای دیجیتال در زندگی، باید برای کودکان زمینه ارتباط با کتاب را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: اگر نتوانیم کودکان را برای مدتی از ابزارهای دیجیتال جدا کرده و کتاب را در اختیارشان قرار دهیم، در آینده با مشکلات بیشتری مواجه خواهیم شد.

محمدی با دعوت از مردم استان برای حضور در دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب کشور گفت: تلاش مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های مشارکت‌کننده این است که پس از هفت سال وقفه، نمایشگاهی در شأن مردم زنجان برگزار شود.

وی خاطرنشان کرد: فراهم کردن زمینه حضور گسترده مردم، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، از اهداف مهم این رویداد است و امیدواریم نمایشگاه امسال با استقبال مناسب مردم همراه شود و از نظر میزان فروش نیز عملکرد قابل توجهی داشته باشد.