به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعدازظهر سه‌شنبه در نشست با مدیران بنیاد مستضعفان و مجموعه‌های تابعه این بنیاد، ضمن قدردانی از خدمات انجام‌شده در استان، بر استفاده بیشتر از ظرفیت این مجموعه برای توسعه اقتصادی و رفع برخی ناترازی‌های موجود تأکید کرد.

وی با اشاره به گستردگی فعالیت‌های بنیاد مستضعفان اظهار کرد: این بنیاد مجموعه‌ای بزرگ، متنوع و اثرگذار است و آن را جدا از دولت نمی‌دانیم؛ بلکه همه مجموعه‌های نظام باید در کنار یکدیگر از ظرفیت‌های موجود برای خدمت‌رسانی بیشتر به مردم استفاده کنند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به جایگاه بنیاد مستضعفان در حوزه امنیت غذایی افزود: این مجموعه یکی از ظرفیت‌های مهم کشور در این بخش است و وزارت جهاد کشاورزی نیز توجه ویژه‌ای به توانمندی‌های آن دارد.

حبیبی ادامه داد: بنیاد مستضعفان علاوه بر تجربه و توان مناسب در حوزه امنیت غذایی، در استفاده از روش‌های نوین نیز اقدامات قابل توجهی انجام داده و می‌توان از این ظرفیت برای توسعه کشاورزی و دامپروری استان کرمانشاه بهره گرفت.

وی محرومیت‌زدایی را یکی دیگر از عرصه‌های مهم فعالیت بنیاد مستضعفان عنوان کرد و گفت: این مجموعه در مناطق مختلف کشور اقدامات حمایتی و محرومیت‌زدایی متعددی انجام داده و از مجموعه‌های فعال و اثرگذار در این حوزه به شمار می‌رود.

استاندار کرمانشاه همچنین به نقش بنیاد مستضعفان در تأمین انرژی استان اشاره کرد و اظهار کرد: حدود یک‌سوم برق مورد نیاز استان کرمانشاه توسط مجموعه‌های وابسته به بنیاد مستضعفان تأمین می‌شود و این موضوع نشان‌دهنده جایگاه مهم این مجموعه در حوزه انرژی است.

حبیبی از فعالیت‌های بنیاد مستضعفان در حوزه اشتغال‌زایی و حمایت‌های اجتماعی نیز قدردانی کرد و افزود: این مجموعه در کنار دستگاه‌هایی همچون جهاد کشاورزی، صنعت، میراث فرهنگی، گردشگری و آموزش فنی و حرفه‌ای برای ایجاد اشتغال و توانمندسازی مردم فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به پروژه‌های حوزه مسکن خاطرنشان کرد: پروژه ۵ هزار و ۴۰۰ واحدی بنیاد مستضعفان در کرمانشاه و حمایت این مجموعه و بانک‌های مرتبط از اجرای آن، از طرح‌های مهم بخش مسکن استان است و می‌تواند در تأمین مسکن مردم نقش مؤثری داشته باشد.

استاندار کرمانشاه همچنین از خدمات بنیاد مستضعفان در ایام اربعین تقدیر کرد و گفت: مجموعه‌های بنیاد در این ایام به صورت داوطلبانه و شبانه‌روزی در کنار مردم و زائران حضور داشتند و خدمات ارزشمندی ارائه کردند.

حبیبی در ادامه بر ضرورت افزایش حضور بنیاد مستضعفان در حوزه سرمایه‌گذاری تأکید کرد و افزود: کرمانشاه ظرفیت‌های مناسبی در بخش‌های کشاورزی، دامپروری و صنایع مرتبط دارد و انتظار می‌رود بنیاد در کنار فعالیت‌های حمایتی و اشتغال‌زایی، حضور پررنگ‌تری در سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی استان داشته باشد.

وی درباره نیروگاه زاگرس کرمانشاه اظهار کرد: تأمین سوخت این نیروگاه برای فصل زمستان باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد و تمهیدات لازم در این زمینه پیش‌بینی شود.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: تبدیل نیروگاه گازی زاگرس به سیکل ترکیبی با ظرفیت ۳۲۰ مگاوات، با توجه به مجوزهای دریافت‌شده و هماهنگی‌های انجام‌گرفته، یکی از پروژه‌های مهم استان است که باید با جدیت دنبال شود.

حبیبی تصریح کرد: این پروژه در دیدار با مدیران ارشد بنیاد مستضعفان نیز مورد توجه قرار گرفته و در میان طرح‌های پیشنهادی، از اولویت‌های اصلی این مجموعه عنوان شده است؛ بنابراین بنیاد، حوزه اقتصادی استانداری و دستگاه‌های مرتبط باید پیگیری‌های لازم را برای اجرای آن انجام دهند.

وی افزود: مسائل فرعی از جمله موضوع انتقال زمین نباید اصل پروژه را تحت تأثیر قرار دهد؛ چرا که اجرای این طرح با توجه به نیاز کشور به کاهش ناترازی انرژی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

استاندار کرمانشاه همچنین بر توسعه کشت و صنعت‌های بنیاد مستضعفان با محوریت دامپروری تأکید کرد و گفت: ظرفیت توسعه فعالیت‌های دامپروری بنیاد در استان وجود دارد و حتی موضوع اضافه شدن چند مجموعه دامپروری در شهرستان‌هایی مانند روانسر و ماهیدشت مطرح شده که استانداری برای همکاری در این زمینه آمادگی دارد.

حبیبی تکمیل زنجیره تولید را یکی از الزامات موفقیت سرمایه‌گذاری‌ها دانست و اظهار کرد: در حوزه‌های کشاورزی، دامپروری و کشت و صنعت باید زنجیره تولید از ابتدا تا انتها تکمیل شود؛ زیرا ناقص ماندن زنجیره می‌تواند درآمدزایی طرح را کاهش داده و موجب دلسردی سرمایه‌گذار شود.

وی افزود: هرجا برای تکمیل این زنجیره به همکاری استانداری نیاز باشد، مدیریت استان در کنار بنیاد مستضعفان خواهد بود تا طرح‌های اقتصادی به نتیجه برسند.

استاندار کرمانشاه درباره تأمین سوخت برخی مجموعه‌های بنیاد نیز گفت: در صورت وجود مشکل، موضوع باید از طریق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان منعکس شود تا استانداری پیگیری لازم را برای رفع آن انجام دهد.

حبیبی همچنین خواستار پیگیری موضوع عوارض آلایندگی برخی واحدهای بنیاد شد و درباره کارخانه قوطی‌سازی سینا اظهار کرد: از این کارخانه بازدید شده و برای حمایت از آن اعلام آمادگی کرده‌ایم و حتی از محل مصوبات سفر نیز برای این مجموعه اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: بانک سینا نیز برای همکاری در این پروژه اعلام آمادگی کرده و پیگیری‌هایی در تهران انجام شده است؛ اکنون انتظار می‌رود بنیاد مستضعفان نیز با جدیت و سرعت بیشتری وارد عمل شود تا روند اجرای پروژه شتاب گیرد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به توسعه فعالیت‌های بنیاد علوی در استان گفت: برای اضافه شدن چند شهرستان به محدوده فعالیت این بنیاد، مکاتبات لازم انجام شده و موضوع از سوی مسئولان مربوطه در حال پیگیری است.

حبیبی همچنین بر استفاده از ظرفیت بسیج جامعه پزشکی و گروه‌های جهادی برای ارائه خدمات سلامت تأکید کرد و افزود: ظرفیت مناسبی در بسیج جامعه پزشکی وجود دارد و می‌توان از آن برای برگزاری اردوهای جهادی و ارائه خدمات درمانی و سلامت در مناطق مختلف استان استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: در این زمینه با مسئولان بسیج جامعه پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی استان هماهنگی‌هایی انجام شده و قرار است زمینه حضور گروه‌های جهادی در استان فراهم شود.

استاندار کرمانشاه در ادامه درباره پروژه گلخانه اسلام‌آبادغرب گفت: این طرح حدود ۹۰ درصد پیشرفت دارد و در موقعیت مناسبی برای فعالیت اقتصادی، تولید و حتی صادرات قرار گرفته است و باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

حبیبی تصریح کرد: قابل قبول نیست پروژه‌ای که بخش عمده عملیات آن انجام شده و می‌تواند به یک فعالیت اقتصادی مولد تبدیل شود، بلاتکلیف بماند؛ اگر بنیاد امکان ادامه فعالیت اقتصادی را ندارد، باید برای واگذاری و جذب سرمایه‌گذار اقدام کند و در صورت تصمیم به ادامه کار نیز باید با جدیت وارد مرحله اجرایی شود.

وی تأکید کرد: یک پروژه ناقص می‌تواند آثار مجموعه‌ای از اقدامات مثبت را تحت تأثیر قرار دهد و انتظار داریم بنیاد مستضعفان هرچه سریع‌تر وضعیت پروژه گلخانه اسلام‌آبادغرب را مشخص کند.

استاندار کرمانشاه همچنین بر پیگیری مسائل مربوط به عوارض و مطالبات مجموعه‌های بنیاد تأکید کرد و گفت: هرجا ورود استانداری برای حل مشکلات ضروری باشد، آمادگی همکاری داریم و نباید موانع اداری موجب توقف فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی شود.

حبیبی در پایان با قدردانی دوباره از خدمات بنیاد مستضعفان در حوزه‌های حمایتی، اشتغال‌زایی، محرومیت‌زدایی، تولید انرژی و سرمایه‌گذاری اظهار کرد: کرمانشاه ظرفیت‌های قابل توجهی به‌ویژه در حوزه کشاورزی و دامپروری دارد و امیدواریم با حضور و حمایت بیشتر بنیاد مستضعفان، این ظرفیت‌ها به طرح‌های اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا تبدیل شوند.

وی بر استمرار ارتباط میان استانداری و بنیاد مستضعفان تأکید کرد و گفت: نشست‌های منظم میان مدیران دو مجموعه باید برگزار شود و موضوعات و پروژه‌های مشترک به‌صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.

استاندار کرمانشاه در پایان دستور داد نشست‌های ماهانه با حضور مدیران و مسئولان مرتبط استانداری و بنیاد مستضعفان برگزار شود و بازدیدهای میدانی مشترک از پروژه‌ها نیز در دستور کار قرار گیرد تا موانع طرح‌ها با سرعت بیشتری شناسایی و برطرف شوند.