به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر پنجشنبه در بازدید از دهکده المپیک کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه اسب و سوارکاری اظهار کرد: تکمیل میدان سوارکاری این مجموعه با همکاری دستگاه‌های مرتبط، هیئت سوارکاری و مشارکت بخش خصوصی دنبال می‌شود.

وی افزود: بخشی از عملیات اجرایی این میدان از جمله خاک‌برداری و آماده‌سازی زیرساخت اولیه انجام شده و برای ادامه و تکمیل طرح، توافق‌های لازم با سرمایه‌گذار و متقاضیان بخش خصوصی در حال پیگیری است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت قابل توجه استان در زمینه پرورش و نگهداری اسب تصریح کرد: بیش از ۱۲ هزار رأس اسب در منطقه وجود دارد و اسب کرد نیز یکی از سرمایه‌ها و برندهای شاخص این منطقه به شمار می‌رود.

حبیبی ادامه داد: راه‌اندازی میدان سوارکاری می‌تواند علاوه بر حمایت از ورزش‌های مرتبط، زمینه توجه بیشتر به اسب اصیل کرد را فراهم کرده و به شکل‌گیری زنجیره‌ای اقتصادی و اشتغال‌زا در کنار فعالیت‌های ورزشی کمک کند.

وی استقبال مردم و علاقه‌مندان از رشته سوارکاری را از دیگر ضرورت‌های اجرای این طرح دانست و گفت: در برنامه‌ای که هفته گذشته با تدارک هیئت سوارکاری در ماهیدشت برگزار شد، از نزدیک شاهد علاقه مردم و شور و نشاط سوارکاران بودم و مطالبه علاقه‌مندان، راه‌اندازی هرچه سریع‌تر میدان سوارکاری است.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: این مجموعه در صورت تکمیل زیرساخت‌ها می‌تواند به مرکزی برای ارائه خدمات به استان‌های غرب کشور تبدیل شود و امکان برگزاری برنامه‌ها و مسابقات سوارکاری را فراهم کند.

حبیبی افزود: مجموعه‌هایی که اکنون به صورت پراکنده در زمینه نگهداری اسب فعالیت دارند می‌توانند در این ظرفیت متمرکز شوند و فعالیت‌هایی مانند اسب‌درمانی نیز در این مجموعه مورد توجه قرار گیرد.

وی موقعیت دهکده المپیک را برای اجرای میدان سوارکاری مناسب ارزیابی کرد و گفت: دسترسی مردم به محل پیش‌بینی‌شده آسان‌تر است و امکان توسعه مجموعه نیز وجود دارد و در طراحی و اجرای میدان، شاخص‌های استاندارد مورد توجه قرار گرفته است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به نقش بخش خصوصی در اجرای طرح اظهار کرد: پیش از ادامه روند اجرا باید توافق‌های لازم با سرمایه‌گذار و متقاضیان بخش خصوصی انجام شود، اما بخش قابل توجهی از زیرساخت اولیه شامل عملیات خاکی و آماده‌سازی بستر میدان انجام شده و پیمانکار نیز در حال اجرای کار است.

حبیبی تأکید کرد: برای افزایش سرعت اجرای طرح تلاش خواهیم کرد تا میدان سوارکاری در سریع‌ترین زمان ممکن تکمیل و در اختیار مردم و علاقه‌مندان قرار گیرد.