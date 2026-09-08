منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دیدارهای انجام‌شده در سطح ملی، اظهار کرد: استان کرمانشاه به عنوان یکی از استان‌های غیرساحلی کشور، ظرفیت بسیار بالایی در حوزه آبزی‌پروری دارد و این ظرفیت به‌ویژه در غرب استان و منطقه اورامانات قابل توسعه است.

وی افزود: در حال حاضر تولید سالانه آبزیان در استان نزدیک به ۲۵ هزار تن است، اما هدف‌گذاری شده است که این میزان تا پایان دو سال آینده به بیش از ۳۰ هزار تن برسد.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: در این راستا توسعه ظرفیت‌های آبزی‌پروری در قصرشیرین و غرب استان دنبال می‌شود و با سازمان شیلات ایران نیز توافقاتی برای احداث یک مرکز تکثیر آبزی‌پروری در قصرشیرین انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین یک سایت ۵۵۰ هکتاری در غرب استان وجود دارد که مقرر شد با مشارکت بخش خصوصی و همراهی سازمان شیلات ایران فعال شود.

حبیبی گفت: موضوع راه‌اندازی شهرک خاویاری نیز در این نشست مورد تأکید قرار گرفت و با توجه به ظرفیت‌های موجود در استان، مقرر شد ساختار اداری، سازمانی و پشتیبانی شهرستان‌ها نیز متناسب با این ظرفیت‌ها تقویت شود.

اختصاص ۲ همت تسهیلات برای تولید و اشتغال

استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به دیدار با قائم‌مقام بانک سپه، گفت: در سفر رئیس‌جمهور به استان، رقم قابل توجهی به بانک سپه اختصاص یافت تا در راستای ایجاد اشتغال و رونق تولید هزینه شود که تاکنون نزدیک به ۲ همت مصوبه از این بانک دریافت کرده‌ایم.

وی افزود: متقاضیان باید هرچه سریع‌تر نسبت به تکمیل پرونده‌های خود اقدام کنند تا روند پرداخت تسهیلات با سرعت بیشتری انجام شود.

حبیبی یکی از موضوعات مطرح‌شده در این دیدار را تعیین تکلیف کارخانه کاغذ غرب عنوان کرد و گفت: این مجموعه چندین سال غیرفعال بوده و پیگیری‌های لازم برای احیای آن با مشارکت سرمایه‌گذار بخش خصوصی و همراهی بانک سپه در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: مقرر شده است منابع مورد نیاز این پروژه از محل تسهیلات بانک سپه تأمین شود و احتمالاً از ظرفیت بانک صنعت و معدن نیز در قالب کنسرسیوم بانکی استفاده خواهد شد.

پیگیری توسعه فضاهای آموزشی استثنایی

استاندار کرمانشاه همچنین از دیدار با رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور خبر داد و اظهار کرد: با توجه به سفر حدود دو هفته پیش رئیس این سازمان به استان و مصوبات آن سفر، نشست اخیر با هدف پیگیری و عملیاتی کردن این مصوبات برگزار شد.

وی افزود: در این نشست تصمیمات خوبی اتخاذ شد که از جمله آنها می‌توان به احداث زمین چمن ورزشی، توسعه فضاهای آموزشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی و اختصاص کمک‌های مالی به این مجموعه در استان اشاره کرد.

تعیین تکلیف پتروشیمی سنقر

حبیبی در ادامه به دیدار با مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات اصلی مطرح‌شده، پروژه پتروشیمی سنقر بود که از مجموعه‌های وابسته به هلدینگ خلیج فارس محسوب می‌شود.

وی افزود: این پروژه حدود ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اما مدتی است به صورت راکد باقی مانده و در این نشست پیگیری شد تا هلدینگ خلیج فارس از طریق مجموعه‌های وابسته خود یا به صورت مستقیم، ادامه اجرای پروژه را بر عهده بگیرد و یا آن را به سرمایه‌گذاری که اهلیت لازم را دارد واگذار کند.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: امیدواریم این موضوع به‌زودی تعیین تکلیف شود تا روند فعالیت و اجرای پروژه از سر گرفته شده و پتروشیمی سنقر به نتیجه برسد.

وی همچنین از درخواست استان برای استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی هلدینگ خلیج فارس در حمایت از تیم‌های ورزشی کرمانشاه خبر داد و گفت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، استان کرمانشاه دارای دو تیم لیگ برتری کشتی است و مقرر شد از طریق مسئولیت‌های اجتماعی هلدینگ خلیج فارس از یکی از این تیم‌ها حمایت شود تا شاهد افتخارآفرینی ورزشکاران استان در سطح ملی باشیم.