حبیبی: کرمانشاه ظرفیت کاهش وابستگی به منابع آب زیرزمینی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر سهشنبه در مراسم افتتاح و آبگیری سد کبوترلانه کنگاور، ضمن خیرمقدم به وزیر نیرو و مسئولان حاضر، از حضور و پیگیریهای عباس علیآبادی در استان کرمانشاه قدردانی کرد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به برنامههای وزیر نیرو در استان اظهار کرد: از دیروز تاکنون از حضور وزیر نیرو در استان بهره بردهایم و با توجه به اینکه وی از ساعات اولیه صبح امروز نیز برنامههای خود را آغاز کرده است، امیدواریم شاهد بهرهبرداری از پروژههای مهم حوزه آب و برق در نقاط مختلف استان باشیم.
وی با اشاره به وضعیت منابع آبی کرمانشاه افزود: میزان برداشت استان از منابع آب سطحی پایینتر از منابع آب زیرزمینی است و این موضوع نشان میدهد وابستگی قابل توجهی به منابع زیرزمینی وجود دارد.
حبیبی ادامه داد: رویکرد وزارت نیرو بر استفاده بیشتر از منابع آب سطحی و کاهش فشار بر منابع زیرزمینی است و در این زمینه اقدامات قابل توجهی در استان کرمانشاه در حال انجام است.
توسعه شبکههای آبیاری در کرمانشاه
استاندار کرمانشاه با اشاره به اجرای طرح سامانه گرمسیری گفت: این طرح از جمله پروژههایی است که مطالعات جامع و اقدامات اجرایی قابل توجهی برای آن انجام شده و وزارت نیرو و دولت نیز حمایتهای لازم را از آن داشتهاند.
وی تصریح کرد: تاکنون حدود ۷۱ هزار هکتار شبکه آبیاری در قالب این طرح اجرا شده و حدود ۷ هزار هکتار دیگر نیز در دست ساخت است.
حبیبی با بیان اینکه استان کرمانشاه از ظرفیت مناسبی در حوزه منابع آب سطحی برخوردار است، عنوان کرد: وجود سدها، رودخانهها و سایر ظرفیتهای آبی در کنار منابع زیرزمینی، بستر مناسبی برای کاهش وابستگی به آبهای زیرزمینی فراهم کرده است.
وی گفت: امیدواریم با حمایت وزارت نیرو، این ظرفیتها برای توسعه و تأمین آب پایدار شهرها و روستاهای استان به شکل مطلوب مورد استفاده قرار گیرد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به جایگاه استان در تأمین امنیت غذایی کشور افزود: کرمانشاه یک استان راهبردی در حوزه کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور است و سالانه حدود ۶ میلیون تن محصول کشاورزی در استان تولید میشود.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه روشهای نوین آبیاری گفت: حدود ۱۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به سیستمهای نوین آبیاری مجهز شده و ظرفیت اجرای این طرحها در حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار هکتار دیگر نیز وجود دارد.
حبیبی خاطرنشان کرد: توسعه سیستمهای نوین آبیاری نقش مهمی در صرفهجویی و افزایش بهرهوری مصرف آب در بخش کشاورزی خواهد داشت.
انسداد چاههای غیرمجاز با همراهی مردم
استاندار کرمانشاه همچنین از اقدامات انجامشده برای انسداد چاههای غیرمجاز در استان قدردانی کرد و گفت: کرمانشاه در زمینه انسداد چاههای غیرمجاز از استانهای پیشرو است.
وی افزود: این اقدامات با همراهی دستگاههای اطلاعاتی، انتظامی و سایر مجموعههای مسئول انجام شده و خوشبختانه مردم نیز در این زمینه همکاری مناسبی داشتهاند.
حبیبی تأکید کرد: در جریان اجرای این طرحها، همراهی مردم بسیار خوب بوده و مواردی که مانع اجرای اقدامات قانونی شوند، بسیار محدود بوده است.
وی در ادامه خواستار توجه ویژه وزارت نیرو به مطالبات حوزه آب شهرستان کنگاور شد و گفت: انتظار داریم با دستور ویژه وزیر نیرو، تکمیل شبکههای مورد نیاز در حوزه آب صنعتی و همچنین تأمین آب شرب پایدار کنگاور با سرعت بیشتری دنبال شود.
استاندار کرمانشاه ابراز امیدواری کرد با حمایت و دستور وزیر نیرو، طرحهای باقیمانده حوزه آب استان بهویژه پروژههای مرتبط با تأمین آب پایدار شهرها و روستاها با سرعت بیشتری تکمیل و وارد مدار بهرهبرداری شوند.
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