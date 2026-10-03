مصلح: نیروی انتظامی ستون اصلی نظم اجتماعی و حافظ امنیت مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح شنبه‌شب در اجتماع مردم مؤمن و انقلابی دشتستان در میدان حافظ برازجان اظهار کرد: امنیت یکی از مهم‌ترین نعمت‌های الهی و زیربنای پیشرفت و آرامش جامعه است و تأمین آن نیازمند تلاش مستمر نیروهای انتظامی است.

وی با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و قدردانی از فرمانده و کارکنان انتظامی شهرستان دشتستان افزود: تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای انتظامی در عرصه‌های مختلف، از کنترل ترافیک و مقابله با جرائم تا حفظ نظم عمومی و حضور در شرایط بحرانی، نقش مؤثری در ایجاد امنیت پایدار دارد.

امام جمعه دشتستان نیروی انتظامی را ستون اصلی نظم اجتماعی دانست و تصریح کرد: مأموران انتظامی با روحیه جهادی و احساس مسئولیت، برای حفظ جان و مال مردم و تأمین آرامش عمومی تلاش می‌کنند و خدمات آنان باید مورد حمایت و توجه جامعه قرار گیرد.

همراهی مردم، پشتوانه تأمین امنیت

حجت‌الاسلام مصلح با تأکید بر نقش مردم در برقراری امنیت ادامه داد: تحقق امنیت پایدار تنها با اقدامات نیروهای انتظامی امکان‌پذیر نیست و همکاری و مشارکت شهروندان در این زمینه اهمیت فراوانی دارد.

وی اعتماد عمومی را از مهم‌ترین سرمایه‌های نیروی انتظامی عنوان کرد و گفت: همراهی مردم با پلیس می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای امنیت اجتماعی و کاهش آسیب‌ها و جرائم در جامعه باشد.

امام جمعه دشتستان همچنین با اشاره به آموزه‌های دینی درباره اهمیت حفظ نظم و امنیت، نیروی انتظامی را مجموعه‌ای انقلابی و مردمی دانست که در مسیر خدمت به مردم و پاسداری از ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند.

این اجتماع مردمی همزمان با آغاز هفته نیروی انتظامی و با هدف تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی و تجلیل از خدمات نیروهای انتظامی شهرستان دشتستان در برازجان برگزار شد.