محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، شرایط جوی استان زنجان طی روزهای آینده در مجموع نسبتاً پایدار خواهد بود و در بیشتر مناطق استان پدیده جوی قابل توجهی پیش‌بینی نمی‌شود.

وی افزود: با وجود پایداری نسبی هوا، در ارتفاعات منطقه طارم احتمال وقوع بارش‌های پراکنده وجود دارد و این بارش‌ها بیشتر به صورت محلی و در مناطق مرتفع رخ خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه این شرایط پایدار موقتی است، ادامه داد: از روز سه‌شنبه سامانه بارشی دیگری وارد استان خواهد شد که فعالیت آن تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.

رحمان‌نیا تصریح کرد: با فعالیت این سامانه، افزایش ناپایداری‌های جوی در استان پیش‌بینی می‌شود و انتظار داریم در برخی مناطق شاهد رگبار باران و رعدوبرق باشیم. وی همچنین از وزش موقت باد نسبتاً شدید همزمان با فعالیت سامانه بارشی خبر داد و گفت: در زمان فعالیت این سامانه، سرعت وزش باد در برخی مناطق به صورت موقت افزایش خواهد یافت.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به روند دمایی استان نیز گفت: کمینه دمای هوا تا روز دوشنبه کاهش خواهد یافت و به دنبال آن، هوای استان در ساعات شب و اوایل صبح سردتر خواهد شد.

رحمان‌نیا افزود: کاهش دما به‌ویژه در مناطق سردسیر و ارتفاعات محسوس‌تر خواهد بود و شهروندان باید نسبت به افت دمای شبانه و صبحگاهی توجه داشته باشند. وی با اشاره به ماهیت رگباری بارش‌های پیش‌بینی‌شده اظهار کرد: بارش‌های ناشی از سامانه جدید ممکن است در برخی مناطق به صورت رگبار و همراه با رعدوبرق رخ دهد، بنابراین هنگام فعالیت سامانه، توجه به شرایط جوی و پرهیز از حضور در مناطق مرتفع و نقاط مستعد خطر ضروری است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان خاطرنشان کرد: جزئیات مربوط به شدت و گستره بارش‌ها با نزدیک شدن به زمان ورود سامانه و به‌روزرسانی نقشه‌های هواشناسی، دقیق‌تر خواهد شد.

رحمان‌نیا گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های فعلی، استان زنجان ابتدا تا روز دوشنبه با روند کاهشی دما و استقرار هوای سردتر مواجه خواهد بود و پس از آن، از روز سه‌شنبه با ورود سامانه بارشی جدید، شرایط برای وقوع رگبار، رعدوبرق و وزش موقت باد نسبتاً شدید فراهم می‌شود.