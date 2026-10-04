ایجاد ظرفیت کارآفرینی برای ۲ هزار مددجو در یاورشهر ۹

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمجید رحمانی درباره ایجاد مراکز کارآفرینی برای مددجویان اظهار کرد: شهرداری تهران در حوزه معتادان متجاهر و افراد دارای منع پذیرش خدمات ارائه می دهد و بخشی از افرادی که در این مراکز حضور پیدا می‌کنند به دلیل شرایط سنی یا جسمی، امکان اشتغال ندارند.

وی افزود: برخی از این افراد زیر ۱۸ سال یا بالای ۶۵ سال هستند و برخی نیز دارای معلولیت یا زخم باز هستند؛ بنابراین این افراد واقعاً شرایط کار کردن ندارند و نمی‌توان برای همه آنها ظرفیت اشتغال ایجاد کرد.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران ادامه داد: به همین دلیل تمرکز ما بیشتر بر یاورشهرهایی مانند یاورشهر ۴ و ۹ بوده و در حوزه زنان نیز روی یاورشهرهای مناطق ۵ و ۱۰ تمرکز کرده‌ایم.

رحمانی گفت: در این مراکز، افرادی که جوان‌تر هستند و شرایط مناسب‌تری برای ورود به بازار کار دارند، مورد استعدادیابی قرار گرفته‌اند و متناسب با رسته‌های شغلی و مهارت‌هایی که دارند، ظرفیت اشتغال و کارآفرینی ایجاد شده است.

وی افزود: ما کار را از یاورشهر ۹ شروع کردیم و در سال جاری، در دو یا سه رسته مختلف، فعالیت کارآفرینی را آغاز کرده‌ایم.

رحمانی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه این فعالیت‌ها اظهار کرد: برنامه ما این است که تا پایان سال، در یاورشهر ۹ ظرفیت کارآفرینی برای حدود یک‌هزار و ۵۰۰ تا دو هزار نفر ایجاد کنیم. در فاز نخست، در یاورشهر ۹ برای حدود ۷۰۰ نفر ظرفیت ایجاد شده است.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران تأکید کرد: هدف این است افرادی که امروز ساماندهی شده‌اند، به مراکز کارآفرینی معرفی و جذب شوند و علاوه بر دریافت خدمات، امکان اشتغال و فعالیت نیز داشته باشند.

رحمانی در ادامه از اجرای برنامه ایجاد مراکز کارآفرینی در کنار مددسراهای تهران خبر داد و گفت: اتفاق دیگری که در این حوزه رقم زده‌ایم، مربوط به مددسراهاست. امسال به مناطق ابلاغ کرده‌ایم که در کنار مددسراهای خود، مراکز کارآفرینی ایجاد کنند.

وی افزود: در حال حاضر مرکز کارآفرینی منطقه ۳ تقریباً آماده افتتاح است. در منطقه ۵ نیز مزایده برگزار شده و مجموعه‌ای که برنده شده، آماده است کار را آغاز کند سایر مناطق نیز در حال الگوبرداری از این اقدام هستند و این الگو را دنبال می‌کنند.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران تصریح کرد: رویکرد اصلی ما در سال جاری این است که در مجموعه‌هایی که به افراد خدمت‌رسانی می‌کنیم از جمله مددسراها و یاورشهرها، شرایط اشتغال و کسب‌وکار را برای مددجویان فراهم کنیم.

وی افزود: این افراد باید علاوه بر اینکه در این مراکز خدمات دریافت می‌کنند و ساماندهی می‌شوند، امکان مشغول شدن به کار و فعالیت را نیز داشته باشند.