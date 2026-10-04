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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴

اعلام بسیج عمومی اهالی منطقه زمار برای مقابله با جنایات سعودی ها 

اعلام بسیج عمومی اهالی منطقه زمار برای مقابله با جنایات سعودی ها 

منابع رسانه‌ای یمن از اعلام بسیج همگانی اهالی شهر زمار و اطراف آن برای مقابله با تجاوزات و جنایات رژیم سعودی علیه این شهر خبر دادند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، اهالی منطقه شهر زمار و قبایل اطراف بسیج عمومی و قبیله ای همراه با نیرو و سلاح، جهت مقابله با دشمن سعودی اعلام کرده اند.

این اقدام در واکنش به بمباران غیرنظامیان و ارتکاب جنایات جنگی توسط عربستان سعودی در این منطقه صورت گرفته است.

در همین رابطه انیس الاصبحی سخنگوی وزارت بهداشت یمن تاکید کرد که حملات عربستان سعودی به صورت مشخص مناطق مسکونی و بیمارستان ها و مراکز درمانی را هدف قرار می دهد. این اوضاع در سایه تداوم محاصره کشور و ممانعت از ورود دارو و تجهیزات پزشکی رخ داده است.

وی اضافه کرد: طی سال های گذشته که شاهد تجاوزات عربستان و محاصره یمن بوده ایم زیر ساخت های بهداشتی کشور به شدت آسیب دیده است و بیماران یمنی با مشکلات فراوانی برای درمان رو به رو هستند به طوری که ۴۰۰ هزار تن از آنها نیاز دارند به خارج از یمن منتقل شوند. هزاران بیمار در یمن دچار امراض مزمن و خطرناک هستند.

کد مطلب 6967329

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