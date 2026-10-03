به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی، در آیین رونمایی از سردیس دانشمند شهید « دکتر علی باکویی» که با حضور جمعی از پیشکسوتان دفاع مقدس و خانواده معظم این شهید گرانقدر در شرق پایتخت برگزار شد، گفت: «دشمنان ما به خوبی می‌دانند که دستاوردهای هسته‌ای ایران، از رادیوداروها گرفته تا کاربردهای کشاورزی، همگی در مسیر صلح‌آمیز و در چارچوب فتوای رهبری شهید بوده است. هدف دشمن از ترور دانشمندانی چون دکتر باکویی، فخری‌زاده و شهریاری و دیگر دانشمندان شهید، مانع‌تراشی در برابر پیشرفت کشور و ضربه به استقلال علمی و تمدنی ایران است. آن‌ها تاب دیدن ایرانی را ندارند که با تکیه بر توان بومی خود، در حوزه‌های مختلف علمی حرفی برای گفتن دارد.

این عضو شورا افزود: انرژی هسته‌ای صرفاً یک بهانه است؛ دشمنان با "هویت ایرانی-اسلامی" ما که قرن‌ها برای جهان دستاورد داشته است، مشکل دارند. امروز دانشمندان ما سربازان این جبهه فرهنگی و علمی هستند که با وجود تمامی تهدیدها، راه عزت را برگزیده‌اند.

هرگونه اختلاف‌افکنی سیاسی در شرایط جنگی، خیانت است

سخنگو و نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، با اشاره به تلاش‌های مدیریت شهری در شرایط بحرانی اخیر گفت: در ایام جنگ‌های اخیر، شاهد بودیم که همکاران ما در شهرداری منطقه ۸، دوشادوش مردم در خیابان‌ها ایستادند و با وجود تمام خطرات، لحظه‌ای از خدمت‌رسانی به شهروندان دست نکشیدند. این روحیه، تبلور فرهنگ ایرانی است که در میدان عمل به اثبات رسید.

نادعلی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت در شرایط کنونی کشور افزود: امروز همه ما در کنار هم، از مسئولین و نظامیان گرفته تا دانشمندان و شهروندان عادی، در برابر یک فساد بین‌المللی ایستاده‌ایم. در چنین فضای حساس و جنگی، هر کس بخواهد با دعواهای سیاسی، جناحی یا شیطنت‌های بیجا، اذهان مردم را درگیر مسائل حاشیه‌ای کند، مرتکب خیانت شده است.

سخنگوی شورای شهر تهران با حمایت از برنامه‌های شهرداری تهران برای حمایت از وضعیت معیشتی مردم خاطرنشان کرد: هر حرکتی که باری از دوش مردم بردارد، فارغ از گرایش سیاسی، شایسته تقدیر است و مدیریت شهری با تمام توان در این مسیر گام برمی‌دارد و غلط می‌کند هر کس و هر گروه سیاسی از هر جناحی بخواهد در این مسیر سنگ اندازی کند.