نرگس لطف‌پور کارشناس صنایع‌دستی اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بابلسر در گفت وگو با خبرنگار مهر از برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی با حضور حدود ۳۰ غرفه و ارائه آثار هنرمندان در رشته‌های مختلف خبر داد.

لطف‌پور اظهار کرد: در این نمایشگاه حدود ۳۰ غرفه از هنرمندان و فعالان حوزه صنایع‌دستی حضور دارند و آثاری در رشته‌های مختلف از جمله سفال و سرامیک، شیشه، صنایع‌دستی چوبی، لاک‌تراشی، زیورآلات سنتی، چرم و دیگر رشته‌های صنایع‌دستی به نمایش گذاشته شده است.

وی افزود: این نمایشگاه به صورت سالانه و در یک مکان ثابت برگزار نمی‌شود و تلاش می‌کنیم با فراهم شدن فرصت و شرایط مناسب، نمایشگاه‌های صنایع‌دستی را در نقاط مختلف برگزار کنیم تا هنرمندان بتوانند آثار خود را بیشتر در معرض دید عموم قرار دهند.

کارشناس صنایع‌دستی اداره میراث فرهنگی بابلسر، یکی از اهداف برگزاری این نمایشگاه را حمایت از فروش محصولات و کمک به رونق اقتصادی هنرمندان عنوان کرد و گفت: معرفی آثار، شناساندن هنرمندان و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و مردم از دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

لطف‌پور ادامه داد: هنرمندان حاضر در نمایشگاه می‌توانند علاوه بر عرضه و فروش آثار خود، صفحات مجازی و راه‌های ارتباطی و آدرس محل فعالیتشان را در اختیار بازدیدکنندگان قرار دهند تا مردم بتوانند پس از نمایشگاه نیز آنها و محصولاتشان را شناسایی و دنبال کنند؛ موضوعی که در نهایت می‌تواند در توسعه بازار و افزایش فروش آثار هنرمندان تأثیرگذار باشد.

وی درباره استقبال از نمایشگاه در نخستین روز نیز گفت: امروز نخستین روز برگزاری نمایشگاه بود و استقبال مردم در مقایسه با روزهای پیش‌رو کمتر بود. امیدواریم با توجه به فرارسیدن روزهای پنجشنبه و جمعه، شاهد حضور بیشتر مردم و رونق هرچه بیشتر نمایشگاه باشیم.

این نمایشگاه فرصتی برای آشنایی شهروندان و گردشگران با ظرفیت‌ها و تولیدات هنرمندان صنایع‌دستی و همچنین حمایت مستقیم از تولیدکنندگان این حوزه فراهم کرده است.