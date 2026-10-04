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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۳

مطالعات اجرای ۲۰۰ کیلومتر بزرگراه حرم تا حرم از سمنان تا شاهرود

مطالعات اجرای ۲۰۰ کیلومتر بزرگراه حرم تا حرم از سمنان تا شاهرود

سمنان- مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان از انجام مطالعات برای اجرای ۲۰۰ کیلومتر دیگر مسیر آزادراه حرم تا حرم از سمنان تا شاهرود خبر داد.

سید محمد حسینی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری نشست مرتبط با آزادراه حرم تا حرم در وزارت راه و شهرسازی خبر داد و بیان کرد: این نشست با هدف ادامه مسیر آزادراه حرم تا حرم در فاز سوم برگزار شد.

وی افزود: معاون وزیر راه و شهرسازی در این نشست اعلام کرد که برای احداث ۲۰۰ کیلومتر دیگر از آزادراه حرم تا حرم مذاکرات و بررسی هایی صورت گرفته است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان همچنین اعلام کرد: مطرح شدن موضوع احداث حدود ۲۰۰ کیلومتر دیگر از آزادراه حرم تا حرم در محدوده سمنان - شاهرود می تواند اتفاقات خوبی را در عرصه حمل و نقل و همچنین گردشگری و خدمت رسانی به زائران رضوی و ... رقم بزند.

حسینی طباطبایی همچنین اعلام کرد: در این نشست با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی ظرفیت‌های قرارگاه سازندگی دفاع مقدس برای اجرای این بخش بررسی شده است.

وی همچنین گفت: ادامه مذاکرات و تصمیم‌گیری درباره نحوه مشارکت، به بررسی و جمع‌بندی مطالعات مشاور موکول شده است

کد مطلب 6967316

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