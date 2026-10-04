مبارزه با قاچاق سوخت در فارس بدون اغماض دنبال شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز کهندل صبح یکشنبه در گشت مشترک و بازدید از انبار نفت شهید تندگویان استان فارس، روند توزیع و پخش فرآورده‌های نفتی را بررسی کرد و با احصای موانع موجود، بر ضرورت تشدید اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای با قاچاق سوخت تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور و ناترازی‌های حوزه انرژی گفت: مبارزه جدی با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی ضرورتی انکارناپذیر است و دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی و جدیت بیشتری در این زمینه عمل کنند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس، تسهیل و تسریع در فرآیند توزیع سوخت را از الزامات مدیریت مصرف انرژی دانست و افزود: تأمین و عرضه به‌موقع فرآورده‌های نفتی در جایگاه‌های سوخت باید بدون وقفه انجام شود.

کهندل ادامه داد: اختلال در روند عرضه سوخت می‌تواند زمینه نارضایتی عمومی را فراهم کند و تسریع در فرآیند توزیع، ضمن پاسخگویی مناسب به نیاز مردم، می‌تواند از شکل‌گیری زمینه‌های قاچاق نیز جلوگیری کند.

وی هدف از این بازدید را بررسی میدانی فرآیند توزیع فرآورده‌های نفتی، شناسایی موانع و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مرتبط برای پیشگیری از قاچاق عنوان کرد و گفت: هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول باید برای صیانت از منابع سوخت و مدیریت بهینه مصرف انرژی تقویت شود.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فارس همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای نظارت بر چرخه توزیع فرآورده‌های نفتی و افزایش رضایتمندی اجتماعی تأکید کرد.