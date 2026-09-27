به گزارش خبرنگار مهر، رحیم نادعلی، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از برگزاری ۴ یادواره شهدای منطقه‌ای همزمان با هفته دفاع مقدس در مناطق شمال‌شرق، جنوب‌شرق، جنوب‌غرب و شمال‌غرب تهران خبر داد.

معاون فرهنگی سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ، در ادامه از برگزاری چهار یادواره شهدای منطقه‌ای همزمان با هفته دفاع مقدس در چهارگوشه پایتخت خبر داد.

وی افزود: این یادواره‌ها با محوریت قرارگاه‌های چهارگانه سپاه تهران بزرگ و در مساجد مناطق مختلف برگزار می‌شود و خانواده‌های شهدا، ایثارگران، رزمندگان و اقشار مختلف مردم در این برنامه‌ها حضور خواهند داشت.

یادواره شهدای منطقه شمال‌شرق تهران با محوریت قرارگاه نصر، روز سه‌شنبه ۷ مهرماه ساعت ۱۶:۳۰ در مسجد جامع نارمک برگزار می‌شود.

در منطقه جنوب‌شرق تهران نیز یادواره شهدا با محوریت قرارگاه قدر، روز چهارشنبه ۸ مهرماه پس از نماز مغرب و عشا در مسجد علی‌بن‌الحسین(ع) واقع در بلوار ابوذر برگزار خواهد شد.

یادواره شهدای منطقه جنوب‌غرب تهران با محوریت قرارگاه فتح، روز سه‌شنبه ۷ مهرماه در مهدیه امام حسن مجتبی(ع) در ناحیه مقدس واقع در خیابان آزادی برگزار می‌شود.

در شمال‌غرب تهران نیز یادواره شهدا با محوریت قرارگاه قدس، روز جمعه ۱۰ مهرماه پس از نماز مغرب و عشا در مسجد امام سجاد(ع) در محدوده اشرفی اصفهانی برگزار خواهد شد.

نادعلی برگزاری یادواره‌های شهدای منطقه‌ای را فرصتی برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بازخوانی حماسه‌های دوران دفاع مقدس و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان عنوان کرد.