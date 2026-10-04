معرفی اعضای هیئت انتخاب ۲ بخش جشنواره «آب به قیمت جان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، امیر کرم یزدی دبیر دومین دوره جشنواره ملی فیلم «آب به قیمت جان» اعضای هیئت انتخاب بخش فیلم را شامل امید معلم تهیه کننده سینما، روزنامه نگار و مدیر مسئول مجله «دنیای تصویر»، مهدی بختی مدیر کل روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، امیرهوشنگ هاشمی کارگردان، تهیه کننده، نویسنده، منتقد سینما و عضو هیئت داوران مراسم گلدن گلوب، کاوه خداشناس بازیگر سینما و تلویزیون و مهدی باقری فیلمساز معرفی کرد.

همچنین در احکام دیگری فرشاد خالقی فیلمبردار سینما، پویا نبی فیلمساز و مهدی بختی مدیرکل روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به عنوان اعضای هیئت انتخاب بخش مستند معرفی شدند.

دومین جشنواره ملی «آب به قیمت جان» به دبیری امیر کرم یزدی آبان توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در تهران برگزار می شود.