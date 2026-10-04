  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹

معرفی اعضای هیئت انتخاب ۲ بخش جشنواره «آب به قیمت جان»

معرفی اعضای هیئت انتخاب ۲ بخش جشنواره «آب به قیمت جان»

اعضای هیئت انتخاب بخش های فیلم کوتاه و مستند دومین دوره جشنواره ملی فیلم «آب به قیمت جان» معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، امیر کرم یزدی دبیر دومین دوره جشنواره ملی فیلم «آب به قیمت جان» اعضای هیئت انتخاب بخش فیلم را شامل امید معلم تهیه کننده سینما، روزنامه نگار و مدیر مسئول مجله «دنیای تصویر»، مهدی بختی مدیر کل روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، امیرهوشنگ هاشمی کارگردان، تهیه کننده، نویسنده، منتقد سینما و عضو هیئت داوران مراسم گلدن گلوب، کاوه خداشناس بازیگر سینما و تلویزیون و مهدی باقری فیلمساز معرفی کرد.

همچنین در احکام دیگری فرشاد خالقی فیلمبردار سینما، پویا نبی فیلمساز و مهدی بختی مدیرکل روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به عنوان اعضای هیئت انتخاب بخش مستند معرفی شدند.

دومین جشنواره ملی «آب به قیمت جان» به دبیری امیر کرم یزدی آبان توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 6967130
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها