معرفی اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم «آب به قیمت جان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، با حکم امیر کرم یزدی دبیر دومین دوره جشنواره ملی فیلم «آب به قیمت جان» اعضای شورای سیاستگذاری این رویداد فرهنگی معرفی و اولین جلسه شورای سیاستگذاری برگزار شد.

بر این اساس، هاشم امینی مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و رئیس جشنواره، همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما، علیرضا تابش مدیرعامل هکتا، مرضیه برومند، مرجان اشرفی زاده، مهدی فرجی، غلامحسین مقیمی مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو، مهدی بختی مدیرکل روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری این جشنواره معرفی شدند.

اولین جلسه شورای سیاستگذاری با حضور اعضا در محل وزارت نیرو برگزار شد و ضمن تعیین زمان برگزاری در پاییز امسال، اهداف جشنواره نیز اعلام شد.

فرهنگسازی جایگاه و ارزش آب در کشور، نمایش اهمیت آب در فرهنگ ملی مذهبی و آموزش‌های اسلام و تاریخی ایران، نهادینه سازی فرهنگ صحیح مصرف آب، آشنایی و تعامل آحاد جامعه با موضوع آب و اهداف شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، معرفی و تبیین تلاش‌های صورت گرفته در حوزه آبرسانی به شهرها و روستاها، جلب مشارکت و همراهی رسانه‌ها در مدیریت مصرف آب، آشنایی و تعامل بیشتر اهالی سینما با موضوع آب و روند فعالانه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، تبیین جایگاه سینما، هنر و رسانه به عنوان شاه‌راه اطلاعاتی و ارتباطی در حوزه آب و محیط زیست، نمایش شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به عنوان خط مقدم در خصوص حمایت از آب کشور، شناسایی و معرفی فعالان و کارکنان صنعت آب، مستعد در حوزه‌های هنری ، سینما و رسانه، جمع‌آوری فیلم ها در سطح کشور با موضوع آب و آرشیو آثار، توجه به مساله بحران آب در جنگ، توجه به بهینه سازی آب و چگونه مصرف کردن آن در زمان جنگ از جمله اهداف دومین دوره جشنواره ملی فیلم «آب به قیمت جان» اعلام شد.

موضوعات، بخش‌های مسابقه، گاه‌شمار برگزاری و فراخوان جشنواره و همچنین شرایط شرکت در این رویداد فرهنگی به زودی منتشر و اطلاع رسانی می شود.