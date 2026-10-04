به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد صبح یکشنبه در دیدار با اعضای بنیاد نهج‌البلاغه استان اصفهان با اشاره به ارزش اقدامات انجام‌شده در مسیر ترویج معارف دینی اظهار کرد: هر قدمی که انسان در راه خدا بردارد، حتی اگر با سختی همراه باشد، دارای پاداش ویژه است و در پیشگاه الهی به عنوان عمل صالح ثبت می‌شود.

وی با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم افزود: هر اقدامی که انسان در مسیر الهی انجام دهد و در این راه متحمل سختی شود، به شرط آنکه موجب خشم و غیظ دشمنان خدا شود، در زمره اعمال صالح قرار می‌گیرد و اجر آن نزد خداوند محفوظ است.

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان، بزرگ‌ترین اثر نشر نهج‌البلاغه را ایجاد تحول در روح و شخصیت انسان‌ها دانست و تصریح کرد: ترویج معارف امیرالمؤمنین(ع) زمانی به نتیجه واقعی می‌رسد که این معارف از مرحله آگاهی و مطالعه عبور کرده و در رفتار و سبک زندگی افراد نمود پیدا کند.

وی همچنین با اشاره به تجمعات شبانه مردم در میادین، این حضورهای مردمی را از عوامل مؤثر در تربیت نسل جوان دانست و گفت: آثار این تحولات بر کودکان و نوجوانان بسیار گسترده است و نوعی انسان‌سازی را رقم می‌زند که شاید نهادهای آموزشی و حتی مجموعه‌های روحانیت به تنهایی قادر به تحقق آن نباشند.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد با تأکید بر اهمیت عمل به دانسته‌ها خاطرنشان کرد: در کلام معصوم(ع) آمده است عالمی که به علم خود عمل نمی‌کند، از جاهلی که نمی‌داند بدتر است و حسرت و ملامت او نزد خداوند بیشتر خواهد بود.

وی پیوند میان علم و عمل را از مهم‌ترین الزامات ترویج معارف نهج‌البلاغه دانست و گفت: مهم‌ترین گام در نشر نهج‌البلاغه، عمل به معارف آن است.

توسعه آموزش نهج‌البلاغه در دانشگاه‌ها

در ادامه این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین بیگی، مدیر بنیاد نهج‌البلاغه استان اصفهان، گزارشی از فعالیت‌های این مجموعه ارائه کرد و از ارائه طرح جامع نهج‌البلاغه به دانشگاه آزاد خبر داد.

وی افزود: مرکز تحقیقاتی نهج‌البلاغه در دانشگاه آزاد اصفهان با جایگاهی در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تأسیس شده و تاکنون سه هزار دانشجو در این حوزه ثبت‌نام کرده‌اند.

تمرکز بر حکمرانی، خانواده و اقتصاد مقاومتی

مدیر بنیاد نهج‌البلاغه استان اصفهان با اشاره به راه‌اندازی ۹ میز کارشناسی تخصصی اظهار کرد: این مجموعه در حال حاضر بر موضوعات کاربردی از جمله اقتصاد مقاومتی، خانواده و حکمرانی بر اساس آموزه‌های نهج‌البلاغه تمرکز کرده است.

بیگی با اشاره به برخی دستاوردهای پژوهشی بنیاد نهج‌البلاغه گفت: چاپ سه‌جلدی کتاب «منهاج البرائه»، تدوین کتاب راهنمای معلمان برای تدریس نهج‌البلاغه در مدارس، فعالیت در ۱۳۰ کانون بسیج و فرهنگی برای آشنایی دانش‌آموزان با کلام امیرالمؤمنین(ع)، برگزاری دو جشنواره و همایش دوسالانه تخصصی از جمله اقدامات انجام‌شده در این زمینه است.

وی ادامه داد: تاکنون ۹۳ پایان‌نامه کارشناسی ارشد در حوزه نهج‌البلاغه تدوین شده و هدف بنیاد، شناسایی و حمایت از پژوهش‌های کاربردی در این حوزه است.

مدیر بنیاد نهج‌البلاغه استان اصفهان در پایان خواستار اختصاص جوایز ویژه به محققان برتر این حوزه شد تا زمینه برای تقویت پژوهش‌های کاربردی و پیوند بیشتر معارف نهج‌البلاغه با مسائل روز جامعه فراهم شود.